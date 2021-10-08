Даня Милохин рассказал, как воровал и спал на улице

На канале «Пятница!» завершается второй сезон тревел-шоу Насти Ивлеевой «Блогеры и Дороги». 9 октября выйдет последняя серия проекта, в которой Даня Милохин вместе с Виталием Parapatronov посетят Анапу.

Примечательно, что именно в этом городе Милохин жил до своей популярности. Он покажет зрителям ресторан, в котором работал официантом, и другие памятные места. Правда, воспоминания об Анапе у него остались не самые приятные.

«Тогда этот город был для меня большой и недоступный. Я не мог купить даже брелки или спиннер. Я их воровал, потому что не было денег. Летом я ночевал на улице, потому что общага была закрыта, меня в нее не пускали. Я работал в местах, где можно было поесть — потому что это единственное, что мне было нужно», — рассказывает молодая звезда.

Но голодный период не помешал развитию творческой стороны Дани.

«Всего полтора года назад я сидел здесь в телефончике в прямом эфире и общался. Мне было так интересно! Я снимал «тиктоки», получал дикую энергию от своей жизни и выливал ее, — рассказывает Милохин. — Никто не любил меня, не понимал, даже брат меня стремался бывало. Чуваки, верьте в себя и своих друзей!»

Смотрите финал проекта «Блогеры и Дороги» — 9 октября в 10:00 на канале «Пятница!»

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