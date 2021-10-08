Признания Давы и критика Бородиной: что покажут во втором выпуске «Ледникового периода»

На первом канале стартовал новый сезон популярного шоу «Ледниковый период». Во втором выпуске мы увидим рэпера Даву, который должен был участвовать в проекте, но получил травму. В этот раз бывший парень Ольги Бузовой будет сидеть в жюри.
В редколлегию также войдут Дмитрий Маликов, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.
«Я практически на родах этого мальчика присутствовал. Никита, ты каждый год рвешь шаблоны, я тобой горжусь!» — высказался Дмитрий Маликов в отношении внука Аллы Пугачевой и его партнерши Натальи Забияко.
После феерического падения в первом выпуске все со страхом следили за Даней Милохиным и Евгенией Медведевой. Женя и Даня и на этот раз смогли удивить, они катались под лирическую композицию Билли Айлиш «Я люблю тебя».
«Они такие милые и красивые ребята, что мне тоже срочно захотелось влюбиться. Тоже так хочу!» — расчувствовался Дава.
А вот технику ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной снова раскритиковали.
«Ксюха, отпускай уже Диму и катись!» — заметила Ирина Слуцкая.
Яркий номер Татьяны Волосожар и Федора Федотова заставил сердца судей биться чаще. «Потрепал ты нам нервы, Федя!» — покачала головой Татьяна Анатольевна.
А вот и другие участники шоу:
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