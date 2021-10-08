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Признания Давы и критика Бородиной: что покажут во втором выпуске «Ледникового периода»

Программа выйдет в эфир на Первом канале в субботу, 9 октября.

Признания Давы и критика Бородиной: что покажут во втором выпуске «Ледникового периода»
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

На первом канале стартовал новый сезон популярного шоу «Ледниковый период». Во втором выпуске мы увидим рэпера Даву, который должен был участвовать в проекте, но получил травму. В этот раз бывший парень Ольги Бузовой будет сидеть в жюри.

В редколлегию также войдут Дмитрий Маликов, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

«Я практически на родах этого мальчика присутствовал. Никита, ты каждый год рвешь шаблоны, я тобой горжусь!» — высказался Дмитрий Маликов в отношении внука Аллы Пугачевой и его партнерши Натальи Забияко.

Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал
Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал

После феерического падения в первом выпуске все со страхом следили за Даней Милохиным и Евгенией Медведевой. Женя и Даня и на этот раз смогли удивить, они катались под лирическую композицию Билли Айлиш «Я люблю тебя».

«Они такие милые и красивые ребята, что мне тоже срочно захотелось влюбиться. Тоже так хочу!» — расчувствовался Дава.

Евгения Медведева — Даня Милохин. Фото: Первый канал
Евгения Медведева — Даня Милохин. Фото: Первый канал

А вот технику ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной снова раскритиковали.

«Ксюха, отпускай уже Диму и катись!» — заметила Ирина Слуцкая.

Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

Яркий номер Татьяны Волосожар и Федора Федотова заставил сердца судей биться чаще. «Потрепал ты нам нервы, Федя!» — покачала головой Татьяна Анатольевна.

Татьяна Волосожар — Федор Федотов. Фото: Первый канал
Татьяна Волосожар — Федор Федотов. Фото: Первый канал

А вот и другие участники шоу:

Дарья Мельникова — Максим Маринин. Фото: Первый канал
Дарья Мельникова — Максим Маринин. Фото: Первый канал
Яна Хохлова — Гела Месхи. Фото: Первый канал
Яна Хохлова — Гела Месхи. Фото: Первый канал
Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал
Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал
Екатерина Боброва — Макар Запорожский. Фото: Первый канал
Екатерина Боброва — Макар Запорожский. Фото: Первый канал

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Тэги

«Ледниковый период»Даня МилохинДмитрий МаликовЕвгения МедведеваИрина СлуцкаяКсения БородинаНикита ПресняковТатьяна Волосожар