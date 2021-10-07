Программа «Закрытый показ» возвращается в эфир Первого канала

Стало известно, что Первый канал снова запускает в эфир ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном.

В субботу, девятого октября телеведущий вместе с гостями программы обсудят новый фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Свежая работа режиссера посвящена жизни и творчеству актрисы Аллы Демидовой.

Вот уже восемь лет программа «Закрытый показ» не выходила на Первом канале. Телеведущий Александр Гордон отмечает, что многие с нетерпением ждали возвращения передачи.

«Похоже, «Закрытый показ» возвращается. Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас — к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы остались прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из собравшихся уважаемых гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть это кино. Потом мы все вместе смотрим фильм, ну а дальше обсуждаем его», — заявил Гордон.

Отметим, что картина Любови Аркус выходит к юбилею Аллы Демидовой. 29 сентября актрисе исполнилось 85 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.