«Жизнь других» на Майорке: сколько получают и тратят денег жители пафосного острова

Говорят, что Майорка – это остров люкса, на вертолетах и яхтах здесь передвигаются чаще, чем на машинах. Жанна Бадоева отправилась на пафосный остров, чтобы выяснить, как обстоят дела на самом деле.

Майорка – самый большой остров, входящий в состав Испании. Поэтому воздушное такси здесь обыденность. Пилот маленького самолета рассказал, что совершает по пять вылетов в день. Самолет от Майорки до Барселоны, к примеру, стоит 1500 евро. А вертолет – 390 евро в час.

На Майорке детей отдают в детский сад с 16 недель. В садике детям разрешают играть в грязи, которую специально для этого разводят – считают, что это полезно для мелкой моторики рук.

Монастырь Льюк – главное место паломничества на Майорке, он расположен в живописных горах и известен на весь мир благодаря детскому хору. Сейчас в нем поет 15 мальчиков и 25 девочек. Конкурс в школу при монастыре огромный, 15 человек на место. Требуется музыкальный слух и умение играть на инструменте. Образование здесь бесплатное, только за питание и проживание родители ребенка платят 300 евро в месяц.

С утра ребятишки учат привычные всем предметы, а с трех до пяти ежедневно — музыкальные занятия. Маленькие хористы – почетные гости на всех мировых фестивалях.

Инжир на Майорке – самый популярный продукт: его добавляют в мясо, в салаты, делают из него суп, хлеб, приправы, варенье, вино. Универсальный продукт. Даже кофе и чай они делают из инжира. В сезон рождества на каждом столе обязателен инжирный хлеб. Меня угостили вином, сделанным из восьми сортов инжира – два глотка, и моя жизнь заиграла новыми красками. Я, непьющая женщина, в один миг превратилась в счастливую.

Жители счастливы – ведь они живут так, будто все время в отпуске. Но есть и минусы. На острове все гораздо дороже, чем на материке. Всем, кто родился на Майорке, положена 30-процентная скидка на проживание в абсолютно любом местном отеле. Чтобы тратили деньги дома, а не на Мальдивах.

Для комфортной жизни достаточно 2 тысячи евро в месяц. Зарплаты на Майорке разные, воспитатель получает 900 евро, пилот самолета 2500. Многие долго живут с родителями, жилье стоит очень дорого.

Пришвартовать лодку дешевле и проще, чем припарковать машину. Цена за парковочное место может доходить до 100 тысяч евро (почти как квартира), а аренда места на 50 лет – 25 000 евро. Но это в центре Пальма-де-Майорки.

В местном похоронном бюро можно заказать не только урну, но и брильянты с прахом родственника. Стоит такая экзотическая услуга 6 000 евро.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15.

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