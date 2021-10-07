«Это не сеть»: Воля высмеял кафе Харламова в Comedy Club

В новом выпуске Comedy Club зрителей ждут шутки про ресторанный бизнес Гарика Харламова, смысл существования музыкальной группы MBAND и отпуск в доме на колесах.

Гостем шоу станет блогер и историк Евгений Понасенков. Ведущие Павел Воля и Гарик Харламов спустились к нему за столик, но знаток истории сорвал их планы и сам встал перед камерами, стянув все внимание на себя. Также он рассказал, что запустил свою линию элегантной одежды, которая, правда, подойдет не всем.

После Харламов поведал о том, что он запустил сеть кафе хот-догов и взял на себя половину расходов этого бизнеса. Вместо поздравлений Воля поинтересовался, сколько ресторанов входит в «сеть» его товарища. Оказалось, что всего три.

«Я тебе по секрету скажу, это не сеть – это три», – отметил Воля.

Также в выпуске: Иван Половинкин признается, что скучает по своим бывшим, группа USB представит свои новинки сезона и Гарик Харламов с Антоном Ивановым разыграют миниатюру про бесконечно растущие цены на московские квартиры.

Смотрите новый выпуск Comedy Club на ТНТ – каждую пятницу в 21:00.

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