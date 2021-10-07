Лера Кудрявцева: «Лариса Лужина рассказала о своем диагнозе»

10 октября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Лариса Лужина. Актриса, которой посвящал стихи Владимир Высоцкий, объяснит, почему не смогла стать счастливой в личной жизни, признается, почему чувствует себя виноватой перед сыном, и расскажет, какой диагноз поставили ей врачи.

Лариса Лужина – красавица с лучистыми глазами и завораживающим голосом – проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма «Вертикаль». В нее влюблялись все – от автомехаников до режиссеров. О ней мечтали. Ее боготворили.

Владимир Высоцкий посвятил Ларисе Лужиной песню «Она была в Париже», которую сейчас знает каждый парень, умеющий играть на гитаре. Долгие годы считалось, что эти строки поэт посвятил Марине Владе, но на самом деле это не так. Музой поэта стала Лариса.

— Володя такой влюбчивый был, – с теплом вспоминает Высоцкого Лариса Лужина.

Поэты, конечно, влюбчивы. Но они не всем красивым девушкам песни посвящают. Ларисе же, такой юной, обаятельной и лучезарной, Владимир просто не мог не подарить песню. Его, как и других мужчин, можно понять. В таких, как Лариса, влюбляешься сразу – и надолго. Если не навсегда.

Лариса Лужина себя роковой женщиной не считает, но замужем она была четыре раза. И ни в одном браке так и не смогла почувствовать себя по-настоящему счастливой. Особенно тяжелым для Ларисы стало расставание со вторым мужем, кинооператором Валерием Шуваловым. Их любовная лодка разбилась не о быт, а о новую любовь. Причем влюбился не муж, как это обычно бывает, а жена…

— Мне говорили: «Ты что, с ума сошла? Он на десять лет моложе тебя!» – вздыхает Лариса, рассказывая о своем избраннике.

Лариса не стала ничего скрывать от мужа: честно призналась, что полюбила другого. Семья распалась – на руках у Ларисы остался маленький сын Павел, перед которым актриса до сих пор чувствует себя виноватой.

— Тяжело жить с чувством вины? – спросила я Ларису.

— Тяжело! – вздохнула она. – Мамой я была не ахти какой…

И все же сына она вырастила, и ни романы, ни постоянные съемки ей не помешали. Хотя в какой-то момент Ларисе пришлось отдать сына в интернат, где Паша, как и любой ребенок, очень грустил без мамы и мечтал только об одном – чтобы она как можно скорее забрала его домой…

Сейчас Лариса уже давно бабушка, причем трижды. Внуки Даниил, Матвей и Прохор ее обожают, и Лариса отвечает им взаимностью. Вот только здоровье иногда подводит. Актрисе поставили серьезный диагноз, но сдаваться болезни в плен Лариса не собирается.

— Какой смысл в моем возрасте что-то с этим делать? – философски рассуждает актриса. – Надо просто согласиться и жить дальше.

— У Ларисы Анатольевны такое неудачное расположение, что такой метод операции может не подойти, – говорит врач, которого мы попросили прокомментировать состояние актрисы.

Как Лариса планирует бороться с недугом? Готова ли семья во всем ей помогать? И какой секрет Лужина скрывает даже от самых близких людей до сих пор?

Она расскажет обо всем сама 10 октября в 14.00 на НТВ.

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