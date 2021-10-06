Сябитова появится в шоу «Звезды в Африке» и сразу же настроит участников против себя

Непростой характер и острый язык свахи помешают ей ужиться с другими знаменитостями.

В четвертом выпуске шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ выяснится, что на место выбывшей Айзы Долматовой пришла Роза Сябитова. Причем знаменитая телесваха начала свое участие в проекте с колкостей и агрессии, чем сразу обратила против себя обитателей звездного лагеря.

Появившись в Африке, соведущая «Давай поженимся!» решила напечь голодным участникам шоу блинов, однако вкусный завтрак не смог исправить негативного впечатления, которое дама произвела в первые минуты своего визита. В добавок, уже в своем дебютном испытании Сябитова вызвала на себя гнев товарищей по команде.

Казалось бы, звезды должны выгнать Розу Раифовну из шоу в этом же выпуске. Но вдруг один из стартовых участников заявил, что сам хочет уйти, чем посеял еще большую смуту в лагере. Спасет ли это Сябитову от выбывания?

Смотрите новый выпуск «Звезды в Африке» – 10 октября в 20:00 на канале ТНТ.

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