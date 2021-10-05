Пора по парам: чем удивит новый сезон шоу «Полный блэкаут»

Вечером 19 октября на СТС вернется шоу «Полный блэкаут». Во втором сезоне его ведущий Сергей Светлаков продолжает будоражить воображение звездных участников, помещая их в кромешную тьму. В этот раз актеры, блогеры, музыканты и шоумены проходят испытания парами.

Так, актриса Екатерина Волкова оказалась на съемках в паре с коллегой по сериалу «Воронины» Юлией Куварзиной, Анна Цуканова-Котт — с блогером Димой Гордеем, а знаменитая телесваха Роза Сябитова пришла со своей 29-летней дочерью Ксения.

«Я в расслабленном состоянии, потому что рядом дочка: она у нас молодая, активная, еще и мой директор, пусть она парится, — пошутила ведущая во время съемки шоу. — Но, вообще, я адреналинщица. Сейчас у меня жизнь размеренная, без молодых любовников и хайпа. Скучно, вот и пришла за эмоциями».

Также во втором сезоне зрители снова увидят звездную пару Айзу Долматову и Олега Майами, которые на момент съемок еще встречались. А еще в передачу вернутся лучшие участники первого сезона: Даня Милохин, Владимир Маркони, Алла Михеева и другие.

«Помню, как после съемок в первом сезоне был дикий передоз эмоций: я долго не мог уснуть. Теперь вдвоем, конечно, легче и спокойнее. Но неизвестность — вот что самое страшное даже для тех, кто уже был в шоу», — поделился Милохин.

В новом сезоне участников будут пугать овцы, змеи, тараканы, скорпионы, крокодилы, пауки, игуаны и другие животные. Кроме представителей фауны, в проекте появятся русалка, клоун и даже сам Светлаков, которого нужно будет нащупать в темноте. Добавим, что проигравшие пары в этом шоу проваливаются в специальные люки.

Смотрите второй сезон шоу «Полный блэкаут» — с 19 октября, по вторникам в 20:00 на канале СТС.

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