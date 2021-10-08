Шоу «Голос-10»: Градский возвращается после ковида, Пелагея — после развода и судов

В юбилейном сезоне в креслах наставников - те же, кто был в премьерном выпуске.

Шоу «Голос», страшно представить, выходит с 10-м сезоном. Все началось в 2012 году, когда музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта организовал выпуск лицензионного голландского шоу The Voice на Первом. Глава Первого Константин Эрнст лично заходил посмотреть, как проходят прямые эфиры. Цифры были потрясающие.

Прошло время, проект пережил несколько этапов турбулентности, пару скандалов, смену наставников в диапазоне от Басты до Валерия Сюткина — и вышел на второй круг. С тем же составом судей, что и в первый раз: Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Каждый из них за эти 10 лет прожил отдельную жизнь.

Билан начал экспериментировать с электроникой, катастрофически похудел, пережил сложную операцию на позвоночнике, пьяный скандал в Самаре, ограбление — и стал заслуженным артистом России.

Александр Борисович буквально взлетел к небесам, словно и не отыгрывал первый тайм: купил дорогую недвижимость в престижном районе Москвы, запустил музыкальный театр, который начал возводить еще при Лужкове, поднял сумму гонорара за выступление, в 2014 году по ходу третьего сезона «Голоса» стал отцом в третий раз, а в 2018-м и в четвертый — в 69 лет! В конце лета слег с коронавирусом — инфекция поразила легкие артиста на 70%, но болезнь, к счастью, отступила. Градский восстановился и уже готов к эфирам проекта.

Пелагею штормило и, как она любит выражаться, «мурашило». После «Голоса» певица перешла из разряда нишевых фолк-артистов на орбиту суперзвезд. Ее стали активнее звать на ТВ, в сводные концерты государственного масштаба и даже в жюри КВН. В 2016 году Пелагея нашла счастье — вышла замуж за хоккеиста сборной России Ивана Телегина, родила ему дочь Таисию, увеличила грудь и расцвела. Но в 2019 году, увы, пара объявила о разводе. Десятый сезон «Голоса» пройдет на фоне неприятных тяжб за имущество.

Телегин, получающий в омском «Авангарде» 40 млн рублей в год, требует от певицы половину гонораров. Претендует Иван и на апартаменты в Москве за 85 млн рублей, которые, по словам Пелагеи, ее мама купила на свои. Она от него ждет элитное жилье в ЖК «Кутузовская ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе. Пока суд на стороне Пелагеи, но апелляции и встречные иски продолжают поступать. На содержание дочери Телегин по решению суда отчисляет по 2 млн рублей в месяц.

В качестве приятного бонуса в прошлом году певица получила звание заслуженной артистки России.

Леонид Агутин по-прежнему продолжил заниматься непопулярными в России жанрами: фламенко, боссанова, кантри и т. д. Сколько бы раз артиста ни разводили с Анжеликой Варум, они по-прежнему вместе. Живут то в московской квартире, то в Майами. Он продолжает записывать классную мелодичную музыку. Новый, совместный с гитаристом-виртуозом Элом Ди Меолой испаноязычный альбом La Vida Cosmopolita вошел даже в лонг-лист «Грэмми-2020», но в родной стране музыканта остался незамеченным. Коронавирус зацепил папу артиста Николая Петровича. К счастью, обошлось. 86-летний Агутин продолжит помогать сыну с репертуаром для его подопечных в «Голосе».

Кстати

Поменялась и сама студия проекта. Кресла сделали более комфортными и солидными, как в бизнес-классе самолета. Декорации поменяли — теперь все светится стильным красно-черным цветом и по мановению волшебной палочки художника по свету сияет разными оттенками: голубого, салатового или даже фиолетового. Но это не значит, что в 10-м сезоне шоу будет хоть один, кому «фиолетово». Более 120 участников со всей России, ближнего и дальнего зарубежья настроены на победу. Наставники тоже рады видеть друг друга. Хоть и кокетничают по традиции.

— Я так не играю! Пойду-ка я, — расстроилась во время слепых прослушиваний Пелагея, когда очередной артист предпочел ей Градского.

— Ты просто не куришь, — утешил коллегу Александр Борисович. — Я вот психанул разок — к Димке ушли три джазовых, моих — и ничего, вышел-покурил, вернулся.

— Да я так скурюсь совсем! — сетует певица. — Ой, а можно просьбу к гримерам? Я хотела сказать, что мне завтра перед песней наставников надо переделать голову!

— Ты знаешь, за один день не получится, — со знанием дела произносит Агутин.

— Люди годами за это бьются, — соглашается Билан.

«Голос-10»

По пятницам/21.30

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