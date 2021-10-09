Тишко стал «злобным веганом», а прораб Сан Саныч — дизайнером

Страшно подумать — уже 20 лет прошло с тех пор, как на экране блестели лысинами расследователь Сергей Дружко («Необъяснимо, но факт») и водитель-эрудит Алексей Куличков («Такси»), а Сан Саныч в каске прораба («Школа ремонта») радовал искрометным юмором. Что стало со звездами экрана нулевых? Выяснял журнал «Телепрограмма».

Владимир Тишко («Москва: Инструкция по применению»)

Стильно одетый и набриолиненный ведущий Владимир Тишко сначала прославился в рекламе стирального порошка, а затем раздавал ценные советы в эфире программы «Москва: Инструкция по применению». В конце нулевых передачу закрыли, он играл в антрепризе, работал на телеканалах Муз-ТВ, MTV, исполнил несколько эпизодических ролей в сериалах.

Тишко регулярно попадал в криминальную хронику из-за дебошей и драк, а в 2014 году в программе «Чрезвычайное происшествие» показали, как в квартире ведущего отключили свет за неуплату квитанций более чем на 100 тысяч рублей. В 2015 году суд конфисковал машину Владимира за долги по кредитам в 6 млн рублей.

От первого брака у него есть дочь Дарья. А вот от Анфисы Чеховой ребенка не случилось — ведущая сделала аборт (и недавно рассказала про домашнее насилие в этих отношениях). В Инстаграме ведущий называет себя «злобным веганом» и посылает подальше вакцинацию.

Александр Гришаев («Школа ремонта»)

Пухлый и добрый Сан Саныч на самом деле довольно известный режиссер шоу. Александр Гришаев ставил проект «Две звезды», «Три аккорда», а еще концерты Валерии, группы «Уматурман», Олега Газманова, юбилейный концерт Софии Ротару в Кремле, Big Love Show со всеми известными звездами шоу-бизнеса, многочисленные премии и церемонии. Широкой общественности стал известен как ведущий шоу «Школа ремонта», где квартиры участников подвергали, как казалось, феноменальному преображению.

В свое время Гришаев окончил строительный техникум, что помогло ему органично исполнить роль начальника стройки. Он все реже появляется на экранах, но все так же занимается режиссурой и пишет в журнал «Яндекс. Маркет» полезные советы по строительству.

В 2021 году Сан Саныч появился в рекламе одного сайта профессиональной переквалификации и признался, что выучился на проектного дизайнера. В браке с женой Ниной Алексеевой воспитывает дочь Дашу.

Сергей Дружко («Необъяснимо, но факт»)

Сергей Дружко — живой мем, подаривший телезрителям и ехидному интернет-сообществу массу перлов: «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду», «Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет» и др. Он прославился программой «Необъяснимо, но факт», но выйти за ее пределы так и не смог.

А он вообще-то профессиональный актер, живший несколько лет в Англии. Еще и режиссерское образование во ВГИКе получил. После закрытия аномально смешной передачи про мистику Дружко работал на канале «Москва.

Доверие», а в 2017 году медиаагентство «Изюм» перезапустило карьеру Сергея, придумав ему шоу в YouTube, основным смыслом которого должен быть интерес зрителей к смешной фигуре ведущего. Какое-то время «Дружко-шоу» и правда собирало миллионы просмотров.

А потом зритель устал смеяться над поворотами головы и непоколебимой манерой Сергея говорить без мимики. Проект затух, Дружко пробовал сделать собственный канал, но тоже не пошло. Теперь он ведет шоу «За гранью реального» на «Че». У него трое сыновей от разных браков.

Дана Борисова («Армейский магазин»)

Обаятельная ведущая Норильской ГТРК попала на Первый канал, выиграв конкурс, и стала работать в программе «Армейский магазин». В 2005 году Дана ушла из утренней передачи, участвовала в шоу «Последний герой», поработала некоторое время на НТВ, после чего карьера телеведущей покатилась по наклонной: канал РБК, «Перец», «Домашний». Брак с бизнесменом Андреем Тищенко продержался меньше года. А затем в жизнь Даны пришли наркотики.

Андрей Малахов был вынужден увезти ведущую на реабилитацию в Таиланд. Недавно дочь Полина пожаловалась, что к маме постоянно приходят разные мужчины. Ведущая опровергла это в эфире Первого канала.

Тогда в шоу «На самом деле» пришел отец Даны Александр, уверяющий, что дочь избила его за просьбу одолжить пять тысяч рублей на лекарства. Борисова назвала его симулянтом и аферистом. В этом телесезоне телеведущая примет участие в шоу «Форт Боярд» (СТС).

Алексей Куличков («Такси»)

Харизматичный весельчак Алексей Куличков, некогда артист Уфимского драмтеатра, какое-то время возглавлял Театр Надежды Бабкиной, после чего устроился работать редактором в шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, а потом играл прораба телестройки «Дом-2».

Алексей так понравился продюсерам ТНТ, что ему организовали отдельное шоу — он стал подвозить случайных пассажиров в программе «Такси», играл с ними в викторину на деньги и быстро стал всенародным любимцем.

Правда, как это часто бывает с быстро вспыхнувшими звездами, так же быстро затух после закрытия передачи. Работал на ДТВ, Муз-ТВ, на канале «Перец». В итоге Куличкова приютил НТВ, где он ведет автомобильное шоу «Первая передача». От первого брака у Алексея есть двое сыновей — Яромир и Гордей.

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