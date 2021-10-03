«Первый стресс, первое волнение»: фигурист Соловьев расхвалил Бородину за характер на льду

Ксения Бородина стала участницей восьмого сезона шоу «Ледниковый период». Накануне Первый канал показал первый выпуск шоу. На лед телеведущая вышла в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

После проката спортсмен похвалил звезду за характер, который она показала на льду.

«Первый стресс, первое волнение, неизвестность, которая сковывает в самый ответственный момент. Но, честно, всего за месяц катания довериться мне и уже в первом номере пойти на такую сложную поддержку, очень смело», — написал Соловьев.

Напомним, в новом сезоне телешоу также принимают участие Даня Милохин, Никита Пресняков, Агата Муцениеце и другие звезды.

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