«Гелюша, спасибо!»: бывший муж Клиповой Месхи восхитил судей «Ледникового периода»

Татьяна Навка предположила, что эта пара может стать победителями нового сезона.

Актер и бывший муж актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи стал участником восьмого сезона «Ледникового периода» на Первом канале. Он выступил в паре с фигуристкой Яной Хохловой.

Судьи впечатлились их танцем. Участникам проекта поставили высокие баллы. За артистизм – все шестерки. Такого больше не было в выпуске ни одного из участников нового сезона.

«Прекрасный номер. Гелюша, спасибо! – заявила Татьяна Тарасова. – Кричать в конце «Я люблю тебя» было так органично! Спасибо, что это случилось».

Татьяна Навка призналась, что ее сложно удивить за столько сезонов «Ледникового периода», но Месхи с Хохловой это удалось.

«Вы – наше украшение и претенденты на победу в сезоне!» — подытожила Навка.

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