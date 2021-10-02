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«Гелюша, спасибо!»: бывший муж Клиповой Месхи восхитил судей «Ледникового периода»

Татьяна Навка предположила, что эта пара может стать победителями нового сезона.

«Гелюша, спасибо!»: бывший муж Клиповой Месхи восхитил судей «Ледникового периода»
Актер и бывший муж актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи. Фото: Инстаграм

Актер и бывший муж актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи стал участником восьмого сезона «Ледникового периода» на Первом канале. Он выступил в паре с фигуристкой Яной Хохловой.

Судьи впечатлились их танцем. Участникам проекта поставили высокие баллы. За артистизм – все шестерки. Такого больше не было в выпуске ни одного из участников нового сезона.

Гела Месхи и Яна Хохлова в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал
Гела Месхи и Яна Хохлова в «Ледниковом периоде». Фото: Первый канал

«Прекрасный номер. Гелюша, спасибо! – заявила Татьяна Тарасова. – Кричать в конце «Я люблю тебя» было так органично! Спасибо, что это случилось».

Татьяна Навка призналась, что ее сложно удивить за столько сезонов «Ледникового периода», но Месхи с Хохловой это удалось.

«Вы – наше украшение и претенденты на победу в сезоне!» — подытожила Навка.

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