Победителем шоу «Голос 60+» стал ветеран Великой Отечественной войны

Михаил Серебряков вышел в финал музыкальной битвы и покорил сердца зрителей.

Стало известно имя победителя нового сезона проекта «Голос 60+» на Первом канале. Им стал 97-летний ветеран ВОВ Михаил Серебряков.

Артист выиграл в музыкальном конкурсе по итогам зрительского голосования, которое транслировалось в эфире Первого канала.

Серебряков под руководством Олега Газманова смог дойти до финала и победить в битве за звание лучшего народного исполнителя среди пожилых людей. Подопечный исполнителя хита «Ясные дни» набрал 79,5% голосов.

В последнем этапе Михаил Серебряков исполнил песню Матвея Блантера и Евгения Далматовского — «Моя любимая».

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — поделился Серебряков эмоциями после выступления.

Олег Газманов порадовался за своего подопечного. Он сравнил выступление 79-летнего артиста с настоящим сражением за честь и Родину.

«Он стоял сегодня как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать», — заявил Газманов на шоу «Голос 60+».

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