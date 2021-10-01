«Жизнь других» в Дублине: цены на жилье, система в садах и школах

Ирландия расположилась на Британских островах, но ирландцы – это совсем не британцы. Кто они такие, выясняла Жанна Бадоева и ее шоу «Жизнь других».

Дублин – город небольшой и тихий, однако считается одним из самых дорогих в мире. Жилье здесь стоит прилично: снять комнату в квартире – 1000 евро в месяц. Купить 2-комнатную квартиру в хорошем районе – 400 тысяч евро. В Дублине расположено множество офисов крупных корпораций, таких же, как в Нью-Йорке или в Лондоне, поэтому и цены почти такие же. Я зашла в самый простой бар, отдала за два кофе двадцать евро! Местные часто покупают или арендуют движимую недвижимость – небольшие баржи. Стоит такой домик на воде от 10 до 250 тысяч евро.

Удивительно, но в Дублине принято отводить детей в сад всего на три часа в день, в остальное время родители как-то справляются сами. Государственных садиков в Ирландии нет вообще.

В Дублине очень запутанная система школьных оценок. Высший бал – 8,1. Все, что выше – это хуже. Но в местных школах учителя никогда вслух не называют оценки – ни плохие, ни хорошие, дети тоже не интересуются успеваемостью друг друга, здесь не принято вообще говорить об оценках, это дурной тон.

Высшее образование в Ирландии бесплатное, но и конкурс высокий – 8 человек на место. И если у студента нет стипендии, то за общежитие и питание придется платить из своего кармана. Поэтому большинству студентов приходится работать.

Паб для ирландцев – особая культура, туда ходят не столько чтобы выпить, сколько чтобы пообщаться, это такая социальная сеть по-ирландски. Традиционная еда ирландцев – фиш энд чипс – жареная рыба в кляре и жареная картошка. Стоит около 15 евро вместе с напитком. Второе по популярности блюдо – жаркое из говядины в пиве. Средний чек в ресторанах Дублина – 40 евро на человека.

Ирландия входит в топ-10 самых пьющих стран. Пинта пива (600 мл) в центре города стоит 8 евро. За один присест ирландец легко может опустошить 5 или 7 бокалов.

Ирландцы – азартные болельщики, но самая популярная игра в стране — херлинг. Это нечто среднее между футболом и хоккеем на траве. В него играют поголовно.

С местными пенсионерами я познакомилась на пляже. Был жуткий холод, 14 градусов, я была одета в пальто, а они собирались купаться. Вода – 15 градусов, они говорили, теплая! Местные пенсионеры выглядели абсолютно счастливыми, они получают от государства множество разных субсидий, много путешествуют, по стране – совершенно бесплатно, занимаются любимыми делами. Хочешь – танцуй, хочешь – пой, а хочешь – пей.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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