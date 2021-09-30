«Была интимная близость»: звезда сериала «Склифосовский» Хачатурова рассекретила любовника

Янина Хачатурова снималась во многих культовых сериалах: «Папины дочки», «Анечка», «Склифосовский». Однако о своей личной жизни она обычно не рассказывает. У актрисы есть сын Владислав. Недавно он вызвал мать на детектор лжи, так как узнал, что несколько лет назад возможно похоронил не своего отца.

В студии «На самом деле» Янина рассказала историю из своей жизни. Она рассказала как познакомилась с Игорем и что он ей однажды изменил. Актриса была так на него обижена, что решила отомстить. С другом юности Павлом Глазко она закрутил роман. При этом Хачатуров путалась в показания, говоря что они встречались три дня, а потом выяснилось, что вместе они были около месяца.

«Мы стали жить с Игорем. Еще до брака я однажды пришла домой и застала его с девушкой. Я в слезах поехала к маме. И вдруг у метро встретила Павла. Он увидел мое состояние и предложил пообщаться. Я оказалась у него дома. Я подумала отомстить Игорю за измену. Получилось так, что у нас все-таки была интимная близость», — раскрыла свою тайну Хачатурова.

Выяснилось, что больше 30 лет она точно не знала, что он отец ее сына. В студии появился Павел, который отметил, что с радостью бы растил ребенка, если бы возлюбленная его не отвергла ради более выгодной партии.

«Это мой сын, я в этом уверен», — выпалил герой передачи.

После этого эксперты проверили слова Янины на детекторе лжи. Также они выслушали ее наследника, который не скрывал своего удивления.

«Я в шоке нахожусь. Получается, что, возможно, 10 лет назад я похоронил не своего отца. Я хочу правду!» — потребовал Владислав.

После этих слов ведущий Тимур Еремеев открыл конверт с результатами ДНК-экспертизы. Она показала, что Павел не отец Владислава. После этого актриса с облегчением выдохнула.

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