Лера Кудрявцева: «Николай Бандурин обратился к друзьям за помощью»

3 октября в 14.00 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет юморист Николай Бандурин. Актер и куплетист, который смешил зрителей на протяжении 25 лет, откровенно расскажет о страшном пожаре, который оставил его без дома, о творческих и финансовых разногласиях сбывшим коллегой Михаилом Вашуковым и о тайне, связанной с Региной Дубовицкой…

Профессия артиста, на мой взгляд, одна из самых сложных на свете. И самых опасных для психики. Сегодня ты герой, а завтра – никто. Чтобы не оказаться на обочине, нужно постоянно быть в тренде, что-то придумывать, чем-то зрителя завлекать. Если же ты работаешь не один, а в паре, задача становится еще сложнее. Ведь сначала нужно договориться друг с другом – и только потом выходить на сцену…

Увы, искрометного дуэта Николая Бандурина и Михаила Вашукова уже много лет не существует. Накопившиеся за годы совместной работы разногласия и претензии разрушили дуэт, и теперь артисты даже слышать друг о друге не хотят.

– Он позвонил и говорит: «Что-нибудь надо?» – пожимает плечами Николай Бандурин, вспоминая одну из бесед с Михаилом Вашуковым.

Жаль, конечно. Они так здорово смотрелись вместе! Но всему свое время. Сейчас каждый из артистов идет своей дорогой, у каждого есть свои поклонники, своя компания друзей. Именно друзья помогли Николаю пережить страшную трагедию.

– Два года назад у меня дом сгорел, – рассказывает Николай. – И все эти два года я как заведенный все силы вкладывал в эту историю.

Дом вспыхнул как спичка – артист и его домочадцы едва успели спастись. Юморист получил серьезные ожоги, потерял в пламени любимых питомцев, но не опустил рук. Не в его это характере – жалеть себя и сетовать на судьбу. Тем более что друзья активно помогали ему строить новый дом, не жалея ни сил, ни финансов.

– Одно спалить невозможно: чувство юмора, – восхитилась стойкостью артиста Елена Воробей, которая тоже пришла ко мне в студию.

Заглянула на съемки и взрослая дочь Николая Бандурина Екатерина. Она откровенно рассказала о том, какое страшное испытания приготовила ей судьба.

– Он меня душил! – призналась Екатерина, и голос ее задрожал.

Несмотря на все несчастья, которые свалились на семью юмориста, он не падает духом. В его новом загородном доме, построенном на месте сгоревшего, часто звучит искренний смех. Жена во всем поддерживает артиста, дочь радует профессиональными успехами, внук растет на радость старшему поколению. Казалось бы, чего еще желать? Разве что душевного спокойствия…

Есть у Николая одна тайна, которую он тщательно скрывает даже от друзей. Связана она с Региной Дубовицкой, которой артист позвонил прямо во время съемок «Секрета на миллион».

В чем Николай Бандурин признался Регине Дубовицкой? Почему он так долго молчал и постоянно откладывал этот разговор? И как Дубовицкая отреагировала на откровенность Бандурина?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 3 октября в 14.00 на НТВ.

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