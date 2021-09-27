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Стала известна дата выхода 10-го сезона шоу «Голос» с «золотым» составом наставников

Ведущим проекта остается Дмитрий Нагиев.

Стала известна дата выхода 10-го сезона шоу «Голос» с «золотым» составом наставников
Кадр со слепых прослушиваний шоу «Голос». Фото: Первый канал/Максим Ли

На Первом канале стартует 10-й юбилейный сезон вокального шоу «Голос», в котором возвращается золотой состав наставников — Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан.

В слепых прослушиваниях будут участвовать 120 исполнителей. Это профессионалы и любители, посланцы разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

Ведущий проекта – бессменный Дмитрий Нагиев.

Шоу выходит в эфире 8 октября в 21:30.

Впервые проект «Голос» появился на российском телевидении в 2012 году. Создатели адаптировали формат вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером Джоном де Молем. Участниками телешоу могли стать все желающие, кому уже исполнилось 17 лет. Им надлежало пройти несколько этапов испытаний: «слепые» прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Представляем первые кадры со слепых прослушиваний.

Кадр со слепых прослушиваний шоу «Голос». Фото: Первый канал/Максим Ли
Кадр со слепых прослушиваний шоу «Голос». Фото: Первый канал/Максим Ли
Кадр со слепых прослушиваний шоу «Голос». Фото: Первый канал/Максим Ли
Кадр со слепых прослушиваний шоу «Голос». Фото: Первый канал/Максим Ли

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Тэги

Александр ГрадскийГолосГолос-10Дима БиланДмитрий НагиевЛеонид АгутинПелагея