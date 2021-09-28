Новые выпуски «Модного приговора»: герои объявили бой открытому пупку и кислотным волосам

Рассказываем о выпусках, которые покажут в эфире Первого канала с 27 сентября по 1 октября.

«Она носит только обтягивающие вещи!»

Понедельник. Артур и Оксана – бывшие любовники, три года они были вместе. Расстались шесть лет назад, но продолжают дружить. В их общении по-прежнему не расставлены все точки. Артур отшучивается, что сделает предложение, если Оксана изменится. А Оксана утверждает, что он ей уже не нужен. Что же на самом деле между ними?

Артура не устраивает, что бывшая пассия носит только обтягивающие вещи. А может, он все еще рассчитывает вернуть Оксану и привел ее на программу, чтобы преобразить именно для себя? После развода Оксана приняла непростое решение – отрезать все, что так мешало жить. Она легла под нож пластического хирурга:

«Раньше я носила одно и то же платье до дыр, потому что больше ничего не налезало. Теперь я буду максимально баловать и радовать себя. За хлебом на каблуках – да! На пикники в платье – да! Выносить мусор при полном параде – да! И никто мне не запретит этого делать!» Оксана уверена: она давно переросла Артура, и у их пары нет и не может быть никакого будущего.

«Нужно растворить ее «мужественность»!

Вторник. Татьяна обратилась на передачу, потому что очень сильно беспокоится о личной жизни Галины. Уже долгих восемь лет Галина пребывает в статусе любовницы. Она одевается и ведет себя как пацанка, а нужен ей статный и сильный мужчина, который растворил бы ее «мужественность».

Подруга уверена, пока Галина не поменяет стиль поведения и гардероб, у нее нет шансов что-то изменить в жизни.

«Мечтаю, чтобы рядом была женщина, а не ребенок!»

Именно так заявил в начале программы Олег. Ему надоело ловить косые взгляды прохожих, принимающих пару за отца и дочь. «Меня и так смущает огромная разница в возрасте, так она еще и молодится!»

Олег неоднократно пытался удалить из гардероба супруги рваные джинсы и молодежные футболки, чтобы увидеть наконец Юлю женственной. «Я обожаю быть яркой! — говорит Юля. — Могу покраситься в кислотный розовый цвет. Пусть все смотрят!»

Однако и за своим супругом Юля наблюдает с особым вниманием, ведь он — мужчина ее мечты. Ей уже приходилось и отслеживать переписку мужа, и вызывать его кокеток-коллег на суровый разговор. «Я собственник, и Олега я не упущу!»

«Ворует мои футболки и носит их»

Дмитрий и Ксения полтора года жили вместе душа в душу. Но после того, как Ксюша нашла любовные переписки с девушками в телефоне любимого, все разрушилось. Дмитрий собрал вещи и ушел. Сейчас Ксения готова сделать все, чтобы вернуть возлюбленного.

«Оксана Николаевна променяла меня на работу! Забила на себя, поправилась на десять кило, стала выглядеть как пацанка, ворует мои футболки и носит их!» — жалуется Дима. Он не видит в Ксюше манящую женщину, в отношениях пропала былая искра. Дима готов вернуться, если она изменит внешний вид.

«Я залезла в его телефон, потому что почувствовала, что что-то не так. Но потом я извинилась и даже предложила помириться! Но он уже собрал вещи и ушел», — рассказала Ксюша. Сейчас она готова на все, ради возлюбленного. Девушка пошла в зал, похудела на 8 кг и каждый вечер ждет, что Дима постучит в ее квартиру.

«Пока не будет преображения, никакой свадьбы!»

Пятница. Владислав хочет видеть свою возлюбленную в изящных, женственных нарядах, подходящих друг другу и не противоречащих возрасту Оксаны. «Пока не будет преображения, никакой свадьбы! Я устал видеть Оксану с открытым пупком и в коротких шортах».

Но героиня не видит в своих образах ничего постыдного и считает, что таким образом выделяется из толпы. «Они хотят сделать из меня взрослую тетеньку. Но я другая!» — утверждает Оксана. Сможет ли героиня отказаться от своих нарядов и изменить стиль ради близких людей?

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