«Засиживались до 3-4 ночи»: Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club

Как оказалось, шоумен там не работает уже четыре года.

Гарик Мартиросян ушел из Comedy Club четыре года назад. О причинах своего решения он рассказал в интервью каналу «А поговорить?». Шоумен признался, что работа в шоу – тяжелая.

«Это большая ответственность. Мы засиживались до 3-4 ночи, так как каждую неделю надо сдавать часовую программу в эфир. Все время не хватало материала. Плюс кто-то заболел, кто-то капризничает, еще что-то. В коллективе много людей, у всех свои психозы, неврозы, переживания, характеры», — рассказал Гарик.

Мартиросян признался, что в какой-то момент ему все это надоело. В силу возраста ему стало тяжело находиться на работе так много времени, и он решил с этим закончить.

Напомним, Мартиросян пришел в Comedy Club в 2005 году. Шоу он основал вместе с другими резидентами КВН.

Также юморист был сопродюсером программы «Наша Russia» и ведущим шоу «Прожекторперисхилтон», получившим премию ТЭФИ, но в итоге закрывшимся в 2017-м. По слухам, передачу убрали из эфира из-за того, что Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян попросту не могли совмещать съемки на Первом канале с проектами ТНТ.

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