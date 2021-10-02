Участники «Ледникового периода»: в новый сезон набрали перспективную молодежь

«Телепрограмма» уже писала, что в очередном сезоне шоу «Ледниковый период» с большой долей вероятности появятся Алина Загитова и Алексей Ягудин (в роли ведущих), а также фигуристка Евгения Медведева.

Чуть позже стало известно, что к шоу, которое вот-вот появится в эфире, присоединился еще ряд молодых звезд.

Даня Милохин

Главный краш* ТикТока, блогер и рэпер, 19-летний миллионер Данила Милохин готовится зажечь лед. Взрослая аудитория Первого канала в целом готова к этому — душещипательную историю этого парня, которого с братом родители оставили в детдоме, активно показывали по ТВ. Паренек каждый день тренируется.

«Впервые на коньки встал во втором классе, понравилось, — рассказал Даня. — В детском доме три года занимался хоккеем, и это, конечно, здорово помогло в «Ледниковом периоде». Хотя фигурные коньки — это совершенно другое. Мне понадобилось примерно полмесяца, чтобы уверенно почувствовать себя именно на фигурных».

Никита Пресняков

Внук Аллы Борисовны Пугачевой недавно признался, что в последнее время не имеет ни секунды свободного времени: репетирует в Губернском театре, пишет новый альбом своей группы, монтирует видео на заказ, а еще каждый день полирует каток, готовясь к «Ледниковому периоду».

Давид Манукян

Бывший парень Ольги Бузовой участвовал в шоу «Танцы со звездами». Неудивительно: Манукян — профессиональный танцор в прошлом. Теперь он хотел попробовать силы и на катке. Но не судьба… Давид снялся с участия в самом первом выпуске из-за травмы. Организаторы сейчас срочно ищут замену Манукяну.

Дарья Мельникова

В этом году актриса призналась, что не так давно разошлась с отцом своих сыновей, взбалмошным Артуром Смольяниновым. И теперь свободна на все четыре стороны. А пока съемок у артистки нет, самое время посоревноваться в одном из самых рейтинговых шоу страны.

Агата Муцениеце

После громкого расставания с Павлом Прилучным актриса начала успешно капитализировать амплуа разведенки — раскрутила Инстаграм почти до 2 млн подписчиков, начала зарабатывать на рекламе и запустила собственный youtube-канал.

На Первом канале она уже появлялась в шоу «Голос.Дети» в качестве соведущей Дмитрия Нагиева, а теперь сама попробует себя в качестве участницы программы — на льду.

Федор Федотов

Исполнитель главной роли в новогодней картине «Серебряные коньки» пока еще не очень хорошо известен большой аудитории. Но «Ледниковый период» наверняка исправит ситуацию. Как и Даня Милохин, актер в детстве занимался хоккеем — правда, на более серьезном уровне, был капитаном питерской «Смены».

Да и перед съемками «Серебряных коньков» проходил качественную двухмесячную подготовку с несколькими тренерами. Так что ему в «Ледниковом периоде» будет гораздо легче, чем соперникам. Кстати, параллельно актер снимается еще в одном ледовом проекте — сериале «Последний аксель».

Иван Колесников

Звезда фильмов «Движение вверх» и «Союз спасения», сын Сергея Колесникова из «Фазенды», дорос и до ледового шоу. Кстати, в эфире Первого идет сериал «Русские горки» с его участием, к выходу готовятся еще три проекта, а сам Иван согласился изнурять себя тренировками на льду.

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