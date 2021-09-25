«Заливаюсь слезами»: звезда «Поющих сердец» Офицеров рассказал, как пережил смерть дочки в США

Игорь Офицеров живет в США. Он лишился своей жены и дочки, но продолжает заниматься музыкой.

Игорь Офицеров — простой парень из Ставрополя. Ему удалось стать звездой в 70-х годах. Он исполнял хиты «Облака в реке», «Кто тебе сказал», «Листья закружат» в составе ВИА «Поющие сердца». Также артист был примерным семьянином. Однако после пика славы он уехал из страны. О его судьбе узнал Андрей Малахов, который вышел на связь с советским певцом из студии «Привет, Андрей!».

Офицеров вспомнил, как попал в знаменитый коллектив.

«Я вышел кого-то встречать в фойе, подходит какой-то мужичок и спрашивает меня: „Ты не подскажешь мне, кто здесь поет?“ Я отвечаю: „Я“. Он посмотрел на меня: „Ну спой чего-нибудь“. Я говорю: „Да не вопрос. Ресторан, 3 рубля“. Он мне дал 3 рубля, я ему спел. Он после песни подходит, говорит: „Все, завтра летим в Москву“. Так благодаря Вите Векштейну я из периферийного города попал в очень хорошие руки», — вспомнил артист.

Также с особым трепетом он пел о любви. У него было много поклонниц, но лишь одна девушка покорила его сердце. Всю жизнь певец прожил с Еленой Курановой и воспитал четверых детей. Он вспомнил, что когда ее увидел во время выступления, то бросил микрофон.

Когда влюбленные сыграли свадьбу, у его избранницы уже был сын Алексей от известного актера Владимира Коренева, сыгравшего в фильме «Человек-амфибия», а также дочка Николина. Артист бросил ее накануне родов и женился на Алевтине Константиновой.

А вот Офицеров стал примерным папой для его наследника и очень горько переживал его потерю. В 90-х Алексей связался с криминальной компанией и погиб. После смерти сына у Елены появились проблемы со здоровьем. Тогда Игорь отказался от концертов, чтобы быть с ней. Он сам заботился о любимой женщины до последних минут.

«Сахарный диабет и на даче очень сильный инсульт. Вызвали скорую помощью. Врач сказал, что даже господь не поможет», — вспомнил артист.

Чтобы справиться с болью, Офицеров уехал к детям в Америку. Он пытался вернуться к обычной жизни, но жизнь приготовила ему еще один удар. Его дочке Анастасия поставили неизлечимый диагноз. Четыре года он боролся за ее жизнь, но спасти ее не удалось.

«Я до сих пор переживаю. Начинаю петь и заливаюсь слезами, не могу петь. Слезы текут непроизвольно», — признался Игорь.

Теперь он учится жить без своих любимых женщин. Владимир Михайлов отметил, что у Офицерова осталась дочка Николина и сын Максим.

«Он сейчас болеет. Закрылся, не выходит на общение», — добавили друзья певца.

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