«Я не знал, что будет такая подстава»: стал известен победитель первого выпуска «Шоумаскгоон»

На НТВ вышел премьерный выпуск нового проекта от создателей «Маски».

На НТВ стартовал новый проект от создателей «Маски» «Шоумаскгоон». Участниками стали девять артистов: Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон и Диана Анкудинова.

Сначала певцы выступили на сцене, а затем ставили друг другу баллы от 2 до 9. Самое интересное в том, что голосование было не анонимным. И каждому пришлось буквально оправдываться – почему он поставил низкие очки своему коллеге по цеху.

«Я не знал, что будет такая подстава!» — воскликнул Марк Тишман.

По итогу первого выпуска турнирная таблица выглядит так.

Последнее место артисты отдали Марку Тишману. На восьмом месте расположился солист «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Седьмое место – ведущий «Маски» Вячеслав Макаров, шестое – Алиса Мон.

Пятое – солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко, четвертым стал победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой. «Бронзу» забрала Юлия Паршута. «Серебро» унесла экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс. А победила в первом выпуске Диана Анкудинова.

Диана Анкудинова — юная российская певица, завоевавшая немало престижных призов на различных вокальных конкурсах. Наиболее значимым достижением, которое принесло ей широкую известность, стала победа во втором сезоне вокального проекта «Ты супер!» на НТВ.

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