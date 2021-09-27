«Это был настоящий трэш!»: участники шоу «Форт Боярд» рассказали, что осталось за кадром нового сезона

27 сентября на СТС стартует новый сезон экстремального шоу «Форт Боярд». В этот раз ведущим проекта стал актер Сергей Бурунов.

В игре также примут участие Иван Дорн, Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Валя Карнавал, Вики Одинцова, Вячеслав Чепурченко, Алексей Лукин, ребята из «Реальных пацанов» и другие артисты.

Шоу снимают во Франции и из-за пандемии участником пришлось сидеть на карантине две недели! Победитель первого сезона проекта СТС «Колледж» Никита Шкоркин признался, что «заточение» далось ему тяжело.

«Десять дней карантина прошли непросто: в четырех стенах находиться в одиночестве — это очень давит. Если бы не семья, которая меня поддерживала, было еще сложнее. Вообще, форт Боярд в жизни выглядит не так, как в телевизоре. В жизни все масштабнее. Я очень боюсь змей и не представлял, как я буду держать их. Это мой самый большой страх», — отметил Шкоркин.

«Шесть часов в машине из Парижа, десять дней на карантине — и мы, наконец, оказались на съемках шоу, — продолжает Звезда сериала СТС «Жена олигарха» Маргарита Дьяченкова. — Но самое жуткое — катер до форта. Нас заносило так, будто шторм за бортом».

Дьяченкова смотрит шоу с 2013 года, поэтому призналась, что удивить ее было сложно. Казалось бы, она знала, какие животные там участвуют, наизусть помнила про все испытания, но не тут-то было.

«Страхи все равно были. Боялась всего, что связано с океаном: очень не хотелось откуда-то падать, быть в воде. А еще оказаться высоко в воздухе. Ну и, конечно, не хотелось встретиться с большим количеством змей и насекомых, сидеть в тюрьме форта. Я уже столько насиделась в четырех стенах, пока была на карантине».

Кстати, из Парижа до форта Боярд ребята ехали долго. Участница реалити-шоу, блогер Ксения Прокофьева назвала поездку «настоящим трэшем».

«Мы плыли на катере в океане, потом нас поднимали на форт. Это такое волнение, потому что не знаешь, что тебя ждет, но хочешь поскорее все увидеть. Раньше я думала, что ничего не боюсь. Но после инструктажа поняла: «Боже мой, там же реально змеи, скорпионы, пауки и все прочее!» Вроде бы я все запомнила, хотя за себя не ручалась: все возможно, когда паника».

Блогеру Вале Карнавал было на съемках очень холодно. А еще она больше всего боялась, что ей придется нырять в ледяную воду.

«На брифе нам показывали, как нужно правильно брать в руки змею или скорпиона. Нам объяснили все, чтобы мы были целы и не поранили животных», — добавила девушка.

«Перед игрой я узнал, как можно переворачивать пауков, змей и скорпионов. На самом деле это очень жестко, мерзко и отвратительно, — смеется блогер Кирилл Колесников. — Мне показалась самой жесткой катапульта: когда улетаешь в океан. Хоть я и паркурщик, часто прыгаю с крыши на крышу. Но когда висишь на тросе и такой высоте — безумно страшно! Еще замкнутого пространства боялся.

Напомним, форт Боярд построили по приказу Наполеона недалеко от торгового порта Рошфор. По легенде, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. В каждом выпуске герои ищут ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, чтобы в финале собрать слово-пароль и открыть сокровищницу, охраняемую тиграми.

Шоу «Форт Боярд» будет выходить на СТС с 27 сентября по понедельникам в 20:00.

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