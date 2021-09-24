«Жизнь других» в Эмиратах: «рай» в роддомах и щедрые субсидии от государства

Рас-эль-Хайма – самый северный эмират в ОАЭ, расположенный вдоль Персидского залива. Его называют самым щедрым на урожай. И сюда отправляется Жанна Бадоева и «Жизнь других» в ближайшее воскресенье.

Начиная с десяти утра и до захода солнца в Рас-эль-Хайме не увидишь ни души. Все прячутся от жары по домам или офисам, сидят под кондиционерами. С мая по октябрь температура днем может достигать 50 градусов! Детей в детских садах выводят на улицу, только если температура падает хотя бы до +30. Деревья в такой засухе — на вес золота, за сломанную ветку — штраф 280 долларов.

Местный женщины привычно рожают по 5-10 детей. Ну, а чего не рожать, когда в роддомах, кроме медицинских услуг, есть педикюр, маникюр, обертывание, парикмахер.

Если ты урожденный Рас-эль-Хайма, считай, в рубашке родился. Государство будет помогать тебе от рождения до смерти. На свадьбу местным девушкам государство выдает 8200 долларов. А если девушка решит не выходить замуж, государство будет содержать ее до конца. Выдаются деньги на постройку дома – от 130 тысяч долларов до 270 тысяч – в зависимости от количества детей и площади будущего жилища.

Я побывала на завтраке бедуинов. На столе: финики, лепешки, инжир, мед, сыр. Все сделано своими руками, даже мука для лепешек. Женщины и мужчины едят отдельно, причем только правой рукой, левая – для других целей.

Верблюжьи бега – забава не из дешевых, но очень популярная. А для меня – это чистая экзотика. Верблюд стоит где-то 500 тысяч долларов, но за один забег победитель может принести хозяину от 130 до 250 тысяч долларов. Две-три победы, и верблюд окупается. На горбу у каждого верблюда сидит электронный жокей, управляемый дистанционно хозяином. С помощью небольших ударов током и маленькой плетки робот подгоняет верблюда. Верблюды несутся наперегонки три километра по пустыне, а наблюдатели едут параллельно на своих автомобилях.

Я побывала на плантации, где выращивают и собирают финики. А также на жемчужной ферме. С большим удивлением узнала вот что. Чтобы устрица дала идеальную жемчужину, работники фермы каждую неделю ныряют в воду, достают устрицы, чистят их и делают им массаж!

Местные пенсионеры ни в чем не нуждаются. Пенсия у них около 950 долларов в месяц. Они мне признались, что живут абсолютно счастливо, чего и пожелали всем остальным пенсионерам в мире.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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