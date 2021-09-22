«Увела мужа»: актрису сериала «Маргоша» Наталью Панову уличили в романе с женатым

Звезда наслаждается отношениями с Андреем Глущенко. Его жена пришла на телепроект, чтобы рассказать, как актриса увела его из семьи.

Недавно Анастасия Макеева оказалась в центре скандала из-за нового мужа — Романа Малькова. Бывшая супруга мужчины осталась одна с четырьмя детьми и обвиняла актрису в том, что она увела у нее возлюбленного. И вот ситуация повторилась.

На этот раз в центре внимания оказалась звезда сериалов «Метод Лавровой» и «Маргоша» Наталья Панова. 41-летняя женщина по имени Мария Глущенко-Молчанова пришла на шоу «На самом деле» и заявила, что актриса увела у нее мужа.

«Я пришла сюда, чтобы разоблачить актрису, которую считают святой, благочестивой. Которая берет огромные гонорары с людей и пользуется их доверием. Которая увела мужа! Это Наталья Панова! Она психолог и у нее есть дар гипноза», — рассказала Мария. «Мой муж ушел из семьи», — подчеркнула она.

По словам героини, они жили 15 лет в счастливом браке. Более того, она заверила, что беременна, но не смогла сообщить об этом мужу. Также у супругов есть 11-летний сын. Оказалось, что Глущенко-Молчанова призналась, что в какой-то момент из-за ребенка у нее был разлад с возлюбленным. Она обратилась за помощью к Наталье. После нескольких сеансов работы, как с психологом, актриса предложила им ходить к ней по отдельности.

«Она погружала нас в гипноз и задавала разные вопросы. В марте она сказала, что надо нам к ней ходить врозь. Изменения были, но не в мою пользу. Потом она назначила мне встречу утром, а ему вечером. Я даже не вспомнила, что у нее день рождения в этот день. После этого он мне сказал, что уходит из семьи», — рассказала Мария.

Наталья тоже пришла в студию. Она подтвердила, что встречается с мужем героини Андреем. Актриса уточнила, что они не живут вместе, но у них роман.

«Андрей начал бомбить меня своими ухаживаниями. Он мужчина, с которым я встречаюсь на данный момент», — отметила она.

Когда в студию пришел сам Андрей, то поцеловал артистку. Он рассказал, что был обделен вниманием жены, когда у них родился сын. Также мужчина признался, что от друга узнал, что воспитывал не своего ребенка. По его словам, это и подтолкнуло его уйти из семьи.

«Я уверен, что он не мой сын», — подчеркнул Андрей.

Когда Мария общалась с полиграфологом, то выяснилось, что она придумала беременность. Она призналась, что соврала, чтобы вернуть мужа. Однако в студии был проведен ДНК-тест на отцовство, который показал, что 11-летний мальчик Георгий — сын Андрея. После этого героиня слезно попросила супруга вернуться в семью. Однако мужчина был не готов уйти от актрисы.

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