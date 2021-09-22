Гузеева о «Давай поженимся!»: «Я боюсь, что программу закроют»

Лариса Гузеева является ведущей шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. При этом артистка призналась, что очень боится закрытия шоу.

«Все 14 лет, что выходит программа, я боюсь, что ее закроют. Я вот сейчас вышла из отпуска, и у меня прямо трясутся руки, внутри страх, что я все забыла, потеряла навык, отучилась разговаривать за месяц», — говорит она.

Гузеева также отметила, что многие ее знакомые брезгливо относились к тому, что она снимается в программе. Говорили: «Ну зачем тебе это, тебя же перестанут снимать».

«Я же понимаю, что очередь за мной не стоит, Кончаловский и Звягинцев не пишут под меня сценарии», — призналась Гузеева.

Актриса заявила, что ей непросто вести «Давай поженимся!». Иногда, по ее словам, приходят гости, которые переходят границы. И зачастую она даже плачет в гримерке после эфира.

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