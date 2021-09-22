Лариса Гузеева: «Я плачу в гримерке после программы «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале уже 14 лет. А в 2009 году она получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий ток-шоу». В интервью каналу «Скажи Гордеевой» актриса призналась, что роль ведущей дается ей очень непросто.

«Герои приходят к нам разные, иногда переходят границы, — отметила актриса. — Могу я спровоцировать, а может человек таким родиться. Некоторые думают: «Ага, сейчас приду и вылью на нее все, сделаю Гузееву». Но я же живая. Я плачу потом в гримерке после программы. Вообще, у меня адовое терпение. Если бы его не было, мы бы не продержались столько сезонов подряд».

Гузеева призналась, что ее личное мнение о герое тут мало имеет место быть, так как над программой работает большая команда и ей приходится об этом думать.

«Представьте сколько людей: операторы, осветители, редакторы. Все сидят на зарплате. Поэтому какое я имею право говорить — понравился мне человек или нет».

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