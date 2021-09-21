В комедийном шоу «ИГРА» сделали пародию на Ксению Собчак

В Сети появился отрывок нового шоу «ИГРА», которое 26 сентября стартует на телеканале ТНТ. В нем участники комедийного проекта делают пародию на YouTube-канал «Осторожно: Собчак».

Ольга Картункова и Екатерина Моргунова пошутили над светской львицей. В своем скетче участницы упомянули Скопинского маньяка и Юлию Волкову, а также обыграли манеру разговора самой Собчак, сделав акцент на резкости вопросов и характерных интонациях.

В комедийном скетче интервью берут у участницы Сборной России из шоу «ИГРА» Ольги Картунковой, спрашивая ее про жизнь за МКАДом и новый проект. Неизвестно, появится ли этот фрагмент в эфире телеканала ТНТ, или же это часть, не вошедшая в итоговый монтаж.

Проект «ИГРА» телеканал ТНТ позиционирует как главную новинку сезона и самое масштабное юмористическое шоу. В эфире уже идут рекламные ролики проекта, в которых фигурируют Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Эмир Кашоков и многие другие.

Всего на сцене проекта соберут 85 комиков разных поколений и жанров. Их разделят на «молодых» и «стариков», распределив на 12 команд, которые сыграют друг с другом в формате чемпионского турнира. Шоу завершится финалом четырех, куда выйдут по две команды от «стариков» и «молодых». Победитель получит 30 миллионов рублей. Ведущим стал Евгений Чебатков, а в жюри – Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале