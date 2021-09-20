«Это будет очень ярко»: у Баскова в шоу «Дуэты» появился соведущий

В новом музыкальном шоу «Дуэты» на канале «Россия» у Николая Баскова появился соведущий. Причем, заранее о нем не объявляли.

19 сентября в эфир вышел первый выпуск программы, в котором восемь звезд спели перед огромной зеркальной стеной, за которой были спрятаны их секретные напарники. Когда тайна раскрывалась, каждого артиста ждала неожиданная встреча и шквал эмоций. И даже ведущий проекта Николай Басков не избежал дуэта с неизвестным. Он исполнил перед стеной мировой хит Delilah, а когда она поднялась, за ней вокалиста ждал Сергей Лазарев. Удивленный Басков отреагировал на его появление возгласом: «Опять ты!»

«Наш тандем полюбился зрителям еще со времен шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». И вот мы перекочевали в новый проект, и мне кажется, мы здесь зажжем еще сильнее! — говорит Лазарев. — Зрителей ждут и неожиданные, и смешные, и красивые дуэты, много разных поворотов и сюрпризов. Это будет очень ярко, динамично, смешно, а порой и романтично! Будет, на что посмотреть! В шоу участвуют артисты, которые давно уже не волнуются перед выходом на сцену. Но наше шоу заставляет их заметно понервничать. И вот эта эмоция очень важна!»

Добавим, что в первом выпуске Лариса Долина неожиданно для себя оказалась в дуэте со своей внучкой Александрой, Филипп Киркоров спел с Михаилом Галустяном, а секретным двойником Надежды Бабкиной выступила Анитой Цой. Также зрители услышали дуэты Льва Лещенко и певицы Жасмин, Любови Успенской и Алексея Чумакова, Алены Апиной и Татьяны Ивановой, а также блогера Давы и Лены Катиной.

Смотрите гранд-шоу «Дуэты» — по воскресеньям в 18:00 на канале «Россия».

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