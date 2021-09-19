«Может, возникнет что-то»: Дава пофлиртовал с Леной Катиной в шоу «Дуэты»

На канале «Россия» стартовало шоу «Дуэты». Главный принцип проекта в том, что звезды поют дуэтом, но не видят друг друга. И кто скрывается за зеркальной стеной — становится известно лишь в конце песни.

Так, рэпер Дава вышел на сцену с песней Тимати «Не сходи с ума». Ему подпевал красивый женский голос. В конце стало известно, что оппонентом бывшего парня Ольги Бузовой стала экс-солистка группы «Тату» Лена Катина.

Ведущие Николай Басков и Сергей Лазарев не могли не пошутить.

«Когда поднялась ширма, вы оба выдохнули. Дава подумал: «Фух, не Бузова!» А Катина: «Фух, не Волкова!» Они выглядят так, словно из одной квартиры выехали. Может, на этой сцене и возникнет что-то», — посмеялись ведущие.

Басков с Лазаревым также отметили, что Дава и Катина неплохо смотрятся вместе. Кроме того, певцы заметили — участники и одеты одинаково, будто сговорились.

Басков поинтересовался – не нервничает ли Дава, стоя рядом с Леной Катиной.

«Конечно! Такая девушка красивая…» — сказал экс-бойфренд Бузовой.

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