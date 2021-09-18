«Скоро у нас золотая свадьба»: Кадышева в пышном платье появилась на публике со своим мужем

Артистка пришла на передачу к Андрею Малахову и исполнила одну из любых композиций с Александром Костюком.

Андрей Малахов уже несколько лет ведет передачу «Привет, Андрей!», в которой обсуждает творчество известных людей за круглым столом. В очередном выпуске телеведущий решил вспомнить казачьи песни. Открыла вечер Надежда Кадышева, которая редко появляется на телепередачах. Она является народной артисткой РФ. Не так давно ей исполнилось 62 года.

Стоит отметить, что она продолжает выступать на сцене, а вот на мероприятиях и красных дорожка почти не появляется. Она облачилась в пышное платье с объемными рукавами и мерцающим эффектом. Наряд в золотом цвете подчеркнул ее талию. Певица также сделала объемную укладку и макияж, подчеркнувший ее цвет лица. Она танцевала и пела под аккомпанемент мужа Александра Костюка, который играл на баяне и подпевал.

«Это ваша песня?» — спросил ведущий супруга артистки. «Да, Андрей! Моя», — похвастался композитор. «Вы знаете, это одна из моих самых любимых песен, потому что все песни, которые мы исполняем для меня пишет любимый Александр Григорьевич. А эта песня просто сама судьба. Она настолько мне дорога и близка. Он написал ее сразу после свадьбы и судьба нас повела по жизни. Скоро у нас золотая свадьба», — рассказала Кадышева.

Пара ушла под аплодисменты и поздравления с грядущей годовщиной. А поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Надежда Никитична.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.