«Жизнь других» в Софии: школы, детсады и зарплаты в Болгарии

На этой неделе Жанна Бадоева отправляется в Софию. О том, как живут простые болгары, в новом выпуске «Жизнь других».

Самое удивительное и веселое наблюдение за болгарами: когда они говорят «нет», они кивают головой, а когда соглашаются, то машут головой из стороны в сторону. То есть делают все не так, как принято в остальном мире.

В болгарском детском саду я словно вновь попала в собственное детство: те же музыкальные занятия, прогулки, послеобеденный сон. На обед болгарских детей кормят супом, причем и на первое, и на второе! Мне предложили попробовать сначала суп с бобами, а потом картофельный с говядиной. Второй мне понравился больше.

Вряд ли вам известно, что кисломолочную бактерию, с помощью которой ферментируется йогурт, кефир, сыр и многое другое вкусное открыли именно в Болгарии, она так и называется – болгарская бактерия. Болгары запатентовали свою бактерию, и теперь ее производство разрешено только на родине. Я побывала на заводе, производящем закваску, они отгружают во все концы света от Америки до Китая по 4 тонны закваски в неделю.

Чем отличаются болгарские школы от наших? У них отличникам платят стипендию – 40 левов в месяц. Плюс бывают особые выплаты – по 100 левов в семестр – за особые достижения. Что категорически запрещено болгарским школьникам – прогуливать. Если ребенок прогуляет 5 дней за полгода, то родителям отменят все социальные выплаты, какие у них есть. А если он прогуляет 15 дней, то может вовсе вылететь из школы.

Софийский университет – сказочно хорош во всех смыслах. Он похож на волшебную школу с колоннами, широкими лестницами, витражами, старинной библиотекой. Учиться в нем – одно удовольствие. Там прекрасный преподавательский состав. И еще плюс: если студент завалил сессию, он будет до бесконечности пересдавать экзамены, пока не сдаст.

Аренда хорошей квартиры в приличном районе стоит 1500 левов (65 тыс. руб.), а, к примеру, средняя зарплата учителя – 1300 левов (57 тыс. руб.) в месяц. С таким уровнем прожить сложно, поэтому многие уезжают работать за границу. Болгария считается самой бедной страной в Евросоюзе. В Болгарии очень популярны лотереи, в них играет буквально каждый второй, а по ТВ постоянно показывают победителей-миллионеров.

Мед для болгар – вещь традиционная, раньше каждая семья держала по два улья. В мегаполисе разводить пчел непросто, но болгары нашли выход. Они разводят их прямо на крышах многоэтажек, ульи стоят даже на крыше отеля Хилтон и Дворца культуры.

Типичная болгарская кухня – это мясо, томленое на долгом огне, овощи. Мелко рубленные запеченные помидоры, болгарский перец и оливковое масло – очень вкусный салат. Меня накормили ягненком, которого четыре часа запекали в духовке, рекомендую! И еще знаете, знаменитый болгарский перец местные называют чушка.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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