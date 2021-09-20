Как снимают «Шоумаскгоон»: «Чтобы не упасть в «пропасть», нужно находиться на определенных точках»

Скоро на канале НТВ стартует проект «Шоумаскгоон». В нем примут участие артисты, которых зрители ранее видели в шоу «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». Как шутят в кулуарах, это самый необъективный конкурс за всю историю телевидения. Поскольку выставлять оценки друг другу будут сами участники передачи.

В чем состоит фишка проекта ««Шоумаскгоон»

Причем подвох состоит в том, что в финале артистам предстоит оценить коллег по цеху по системе от 2 до 9 баллов. При этом оценки не должны повторяться. То есть, участники не могут поставить «девятку» двум разным музыкантам. Также каждый выпуск будет оценивать приглашенный «третейский судья» — артист со стороны.

Каждый выпуск конкурсанты будут исполнять песни в разных жанрах: народная песня, современный хит, композиции, когда-либо прозвучавшие на «Грэмми» и т.д. Как говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, формат телешоу разработал сам канал, аналогов его нет даже на зарубежном телевидении.

По словам создателей программы, впервые проект телеканала был создан с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), которая позволяет смешивать виртуальный и физический миры с помощью дополненной реальности — Augmented reality (AR), и смешанной реальности — Mixed reality (MR) в прямом эфире. Это позволит сделать номера эффектными и зрелищными.

В шоу принимают участие Стас Костюшкин, Анатолий Цой, Вячеслав Макаров, Карина Кокс, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова и Алиса Мон. Ведущими передачи стали Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов. Teleprogramma.pro пообщалась с участниками нового телепроекта.

Вячеслав Макаров: «Оценки забудутся, останутся только классные номера»

Вячеслав Макаров, которого зрители знают как ведущего «Маски», теперь стал участником шоу. По словам Вячеслава, после смены ролей, в его жизни, несомненно, прибавилось больше репетиций и волнений.

А попробовать себя на телевидении по другую сторону баррикад – это, конечно, новое амплуа для него. Хотя в работе ведущего тоже есть много подводных камней, напоминает Вячеслав.

«Некоторые жанры мне ближе, например, зарубежная лирика. Это направление импонирует мне, — поясняет Вячеслав. — Но вообще я пришел пробовать себя в разных жанрах, поэтому не могу сказать, что отказывался принимать участие в каком-то из них».

А вот с системой выставления оценок все гораздо сложнее. По словам Вячеслава, иногда ему очень больно оценивать работу коллег.

«Все участники – уже состоявшиеся люди и сильные конкурсанты. И порой различия между ними составляют сотые баллов. Я вообще не люблю принцип сравнения, — говорит Вячеслав Макаров. — У каждого участника есть свое поле деятельности и аудитория. На мой взгляд, оценки забудутся, а в памяти останутся только классные номера и сильные артисты».

Кирилл Туриченко: «При выставлении оценок, конечно, присутствовал напряг»

По словам участника группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко, выступавшего в шоу «Маска» в образе Носорога, номера для нового проекта готовятся очень длительное время. Сначала идет подборка материалов, потом репетиции, затем студийная работа. Если номер подразумевает танец или балет, то в репетициях принимают участие и коллективы.

«Отдельная история – это виртуальная реальность. В принципе ничего сложного в ней нет, но, чтобы не упасть в «пропасть», нужно находиться на определенных точках», — говорит Кирилл. – Один из моих эффектных номеров как раз сделан в виртуальной реальности. Что же касается выставления оценок, то, конечно, присутствует некий напряг. Но при этом все понимают, что мы здесь собрались делать классные шоу и номера. В проекте участвуют профессионалы, которые умеют петь, шутить. Как говорится в нашей группе «Иванушки International», смех и радость мы приносим людям».

Как признается Кирилл, шоу «Маска», по следам которого делается проект, перевернуло его жизнь. После участия в знаменитой передаче ему писало много людей, которые хотели видеть певца уже без маски, наблюдать, какие эмоции он испытывает во время исполнения той или иной песни. И теперь проект «Шоумаскгоон» дает ему такую возможность.

Кроме того, сейчас Кирилл готовится к совместному концерту с оперным певцом Юсифом Айвазовым, который в шоу «Маска» выступал в образе Ламы. У каждого из музыкантов напряженный творческий график. Кирилл также готовится к юбилейному концерту «Иванушек» и началась подготовка к «Новогодней Маске». Но тем не менее, артисты находят время и возможности для совместного творчества. Так, они уже записали четыре дуэта.

«Также пишутся сольные песни. И все идет по графику, как мы и загадывали, — говорит Кирилл. – Мы все успеваем, выдерживаем. И думаю, что вскоре вы в этом убедитесь».

Анатолий Цой: «Мы просто переживаем за то, чтобы выступления проходили хорошо»

Победитель первого сезона «Маски» Анатолий Цой также готовит номера. Один из них – на композицию певца Монатика. По словам музыканта, во время исполнения этого номера ему удалось поднять со своих мест весь зал. И как признается артист, сейчас он хочет увидеть свое выступление со стороны.

А вот самый сложный номер Анатолия связан с композицией Asher Falling.

«Эту песню я знаю с детства. В то время, когда я любил ходить по клубам, она звучала из каждого утюга, — говорит Анатолий. – Мне всегда казалось, что это классная и очень легкая песня, но на практике все оказалось иначе. Это сложное произведение, чего только стоят тонны текста. В какой-то момент я даже пожалел, что взял его».

Что же касается системы выставления оценок, то, по словам Анатолия Цоя, тяжело было только на первом концерте. Поскольку участники очень ответственно подошли к своей миссии. И в первую очередь нужно было думать о том, чтобы никого не обидеть.

«Но уже на втором концерте я понял, что это все не очень серьезно. Как говорят наши ведущие, это самое необъективное судейство из всех, что были раньше. Поэтому мы все относимся к такому жюри легко. Сейчас уже нет никакой конкуренции, мы просто переживаем за то, чтобы выступления проходили хорошо», — признается Анатолий.

Стас Костюшкин: «Такие проекты необходимы артисту для повышения квалификации»

В шоу «Маска» упор во многом делался и на эффектные костюмы. В проекте «Шоумаскгоон», конечно, наряды будут поскромнее, но не менее интересные. По словам художников по костюмам, для нового проекта уже было создано более сотни нарядов. Например, во время репетиции Стас Костюшкин предстал в образе… Тараса Бульбы. Поддержать музыканта пришел и его сын Мартин. По словам певца, он работает как айтишник, помогает Стасу развивать страницы в соцсетях.

— Сегодня я выступаю с песней «Атаман». А вообще, у нас есть задумка показывать определенные образы на протяжении всего проекта. Сегодня это Тарас Бульба, а еще зрители увидят наркобарона, итальянца и других персонажей, — говорит Стас Костюшкин.

— Как изменилась ваша жизнь после участия в шоу «Маска»?

— Не то чтобы изменилась. Просто такие проекты необходимы артисту для повышения квалификации. После шоу «Маска» я почувствовал внутри себя новое развитие по отношению к зрителям, вокальной подаче. Один приятель мне сказал, что поехал на оперный конкурс в Румынию, хотя не готовился к нему. И добавил: «Обязательно езжай. Когда уйдешь со сцены, то будешь на уровень выше, чем был до конкурса». Такой подход имеет отношение и к любому телевизионному проекту, артистам это необходимо.

— Тяжело дается выставление оценок?

— Я оказался самый хитрый из участников. Я сразу же начал глумиться, и к моим комментариям никто серьезно не относится. Никто ни на кого не обижается. Но тут, конечно, присутствует момент субъективизма. Он начинается с того, что все поют в разных жанрах и разные песни. Например, композиции из мультфильмов и песни премии «Грэмми». Понятно, что один выиграет у другого. Хотя одержать победу может и мультфильм.

Если бы все исполняли композиции «Грэмми» или народные песни в один день, то было бы гораздо легче. А так это неудобно, потому что иногда сам материал может быть не самым выигрышным. Все это безумно сложно, потому что все участники — артисты высочайшего уровня. И нужно стараться не ударить в грязь лицом.

Зрители канала НТВ с нетерпением ждут выхода шоу «Шоумаскгоон»!

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