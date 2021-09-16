Прыжки с парашютом, обкатка БТР: что покажут в реалити-шоу «Солдатки. Спецназ»

24 сентября в 19:00 на телеканале ТНТ4 на видеосервисе PREMIER состоится премьера нового сезона реалити-сериала «Солдатки», действие которого будет проходит в спецназе.

Это шоу, в котором девушки с разными судьбами, интересами и характерами будут проходить настоящую боевую подготовку под руководством «краповых беретов».

Причина №1: как устроена секретная жизнь спецназа

Зрители получат возможность посмотреть на то, как и чем живет специальное подразделение Росгвардии, а девушки-участницы на собственном опыте узнают, что такое традиционно мужской спецназ. Тем более что командиры не дадут им ни единой поблажки за то, что они девушки, и за то, что они – героини шоу.

Участницы будут носить 15-килограммовую экипировку, терпеть ранние подъемы и изнурительные тренировки, справляться с тяжелыми психологическими нагрузками, беспрекословно выполнять приказы. Их ждут занятия по высотной подготовке и прыжки с парашютом, обкатка БТР, стрельба и захват преступников, а также бесконечные марш-броски в гору, от которых буквально теряешь сознание.

Причина №2: реальные девушки с необычными судьбами

Продюсеры каждого реалити мечтают заполучить в свой проект готовых звезд с неординарными жизненными историями. В «Солдатках» проходных героинь просто нет: даже серым мышкам в условиях спецназа волей-неволей придется раскрыться и вытащить на всеобщее обозрение такие качества, о которых не подозревали даже они сами. Оказывается, даже если девушка молчалива, застенчива и не может отдавать команды, у нее все равно может быть опыт десантирования с вертолета.

Однако ситуация обострена тем, что спецназ – не для индивидуалисток. Его суть в сплоченности бойцов, и своенравным девушкам, каждая из которых вначале мнит себя героиней, предстоит поступиться эгоизмом и научиться жить в команде.

Среди участниц нового сезона – промышленная альпинистка Анна Мухина, работница пилорамы и мать-одиночка Ольга Островская, дочка военного Наталья Смелянец, музыкант и творческая девушка Софья Олениченко и другие уникальные участницы. Также в спецназе появятся и две участницы первого сезона, которые не смогли расстаться с армией: морпехи Анастасия Зайцева и Вероника Борисова.

Причина №3: у участниц отберут все личные вещи

В реалити покажут закрытый быт спецназа Росгвардии и его бойцов, которые обычно предпочитают оставаться вне камер. У участниц отберут все личные вещи, телефоны, косметику и даже расчески. Вы увидите, как проходят тренировки, как командиры общаются между собой, какими бывают штрафные за проступки и что это за проступки. В общем, в спецназе у героинь будут куда более жесткие условия.

Причина №4: отсутствие сценария

В первом сезоне продюсеры пытались подбирать девушек под образы, чтобы строить вокруг них «сюжет», но на съемках быстро стало понятно, что в экстремальных условиях армии – это невозможно, и каждая девушка открывается так, как мало кто предполагала на кастинге. На этих ситуациях и человеческих отношениях в закрытой группе и построена драматургия проекта.

От серии к серии девушки меняются – либо узнают что-то новое о себе, либо отказываются от былых представлений о жизни, либо ломаются под тяжестью обстоятельств.

«Солдатки.Спецназ» с 24 сентября, каждую пятницу в 19:00 на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER.

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