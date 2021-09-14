Проект «Вернувшиеся» расскажет о поисках ребенка, которого похитил его же отец

Новый выпуск телепроекта «Вернувшиеся» канала ТВ-3 расскажет о поисках четырехлетнего Миши Лыкова.

Ребенок был похищен собственным биологическим отцом, когда его мама и папа собирались на прогулку с детьми. Друг семьи попытался догнать злоумышленника, но получил от него зарядом из газового баллончика в лицо.

Мальчика искали оперативники МВД, СОБР и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Последние, что примечательно, обычно не вмешивается в семейные разборки, но в этом случае речь шла о преступлении — похищении ребенка.

Версии произошедшего были самые разные: от мести супруге до вступления похитителя в секту, практикующую жертвоприношения. В любом случае мальчик оказался в смертельной опасности, однако шли дни, а найти его так и не удавалось.

Чем закончилась это история, узнайте в новой передаче «Вернувшиеся» — 17 сентября на канале ТВ-3.

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