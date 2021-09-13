Стали известны первый звезды-участники нового шоу «Дуэты» на канале «Россия»

Вечером 19 сентября на канале «Россия» состоится премьера нового музыкального шоу «Дуэты». Впервые на российском телевидении популярные артисты согласятся исполнить хитовые песни, даже не представляя, с кем в паре им предстоит выступать. Партнер каждого участника будет скрыт за огромной зеркальной стеной, а его голос будет изменен до неузнаваемости. Это может быть кровный родственник исполнителя, друг, соперник, кумир детства или даже бывший возлюбленный.

А пока создатели программы объявили имена первых звезд, которые пойдут на эксперимент. Это Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анита Цой, Татьяна Буланова, Анна Седокова, Юлия Савичева, Стас Пьеха, Давид Манукян и Гоша Куценко.

«Во время выступления мы, артисты, слышим абсолютно искаженные голоса друг друга: никогда не догадаешься, мужчина это или женщина, не говоря уже о том, чтобы угадать исполнителя», — поделилась впечатлениями Надежда Бабкина. «Даже если мой оппонент окажется не из музыкальной среды, мне интересно будет посмотреть, как он споет с Филиппом Киркоровым!» — добавил король российской эстрады.

Каждый выпуск нового шоу представит телезрителям восемь уникальных дуэтов с абсолютно непредсказуемыми сочетаниями, которые возможны только на сцене «Дуэтов». Кстати, аккомпанировать звездам будет живой оркестр.

«Большая удача, что мы работаем с живым звуком, это редкость на телевидении. Когда я услышала, что будет оркестр, сразу согласилась участвовать, меня даже не пришлось уговаривать, — поделилась Лариса Долина. — «Дуэты» — необычное, непредсказуемое шоу. Когда ты не понимаешь, кто с тобой поет, у тебя внутри такое творится!»

Добавим, чтобы сохранить главную интригу каждой пары, съемки шоу проходят в атмосфере повышенной секретности: артисты готовятся к выходу на сцену не просто в разных гримерках, а в разных зданиях. Даже ведущий шоу Николай Басков не знает, с кем в паре ему предстоит работать.

Смотрите новое шоу «Дуэты» с 19 сентября — по воскресеньям в 18:00 на канале «Россия».

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