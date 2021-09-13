«Модный приговор»: шоу парикмахеров, Алексей Воробьев и актеры фильма «Вызов»

«В ее возрасте я была уже мамой семнадцатилетней дочери»

В понедельник программа начнется с модных показов, представленных ведущими парикмахерами России: Дмитрием Винокуровым, Александром Эдельбергом и Арменом Теросяном. Ну а героиня первого выпуска этой недели – Ольга, которая работает графическим дизайнером, но с детства мечтала быть актрисой. Сейчас ей 41 год, и она увлекается тик-током.

Снимая видео, Ольга перевоплощается в разных персонажей, и один из ее любимых образов – это фея. Близкие Ольги не поддерживают ее увлечение. Мама жалуется: «В ее возрасте я была уже мамой семнадцатилетней дочери». У Ольги нет ни мужа, ни детей. Неудачный опыт с мужчинами убедил поставить на себе крест. Лишь один мужчина волнует ее сердце – это Алексей Воробьев. «Модный приговор» сделал сюрприз для героини и пригласил ее кумира в студию.

«Она похожа на куклу!»

Вторник. Уже 30 лет стиль Марины остается неизменным: белый гламурный хвост, розовая помада и короткая юбка. «Она похожа на куклу – точно такая же была у меня в детстве», — говорит ее племянница, которая и привела тетю. Марина в образе куклы не видит ничего плохого: он помогает выглядеть моложе и повышает шансы найти идеального мужчину. Племянница Светлана говорит, что так тетя привлекает только неправильных мужчин, которые не стремятся рассмотреть красоту ее души.

«Она как босяк с большой дороги!»

В среду в передаче две Юли. Одна Юля устала бороться со стилем другой, она даже вещи ее выбрасывала, но все без толку. «Мы никуда сходить вместе не можем. Ко мне мальчики не подходят знакомиться, потому что боятся ее! Она как босяк с большой дороги!» Другая Юля не видит проблем в своем гардеробе, лишь бы удобно было.

А парни сами виноваты: «Это просто сейчас такие мальчики пошли — тюти!» Замуж она пока собирается: «Мама рожала, чтобы я стала артисткой Юлией Мишко! Я приехала покорять Москву, а не выйти за дедушку какого-то замуж». Подруга героини надеется, что «Модный приговор» поможет будущей актрисе выглядеть достойно. Гость программы Елена Борщева поделилась своей историей, а также дала несколько советов героине, как добиться успеха в нелегкой актерской профессии.

«Похожа либо на попугая, либо на бабушку!»

Четверг. «У нашей Оли две крайности – она похожа либо на попугая, либо на бабушку», — возмущается сестра героини. Ольга тратит минимум времени на себя: носит то, что первое попадется под руку, а недавно заплела цветные косы, чтобы даже не расчесываться. Юлия во всем винит супруга Оли, а точнее, его ревность.

«Саше выгодно, чтобы Оля выглядела как ведьма». А причины для ревности у Александра действительно есть: ведь его супруга старается выглядеть красиво для всех, кроме него. На его замечания у нее один ответ: если что-то не нравится, дверь вон там.

Актеры фильма «Вызов»

В пятницу специальный выпуск программы посвящен фильму «Вызов», покорению космического пространства, полету съемочной группы на МКС под руководством Первого канала. Дублирующий состав космонавтов – актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин пришли в студию «Модного приговора».

Алексей и Алена — герои, ведь они смогли пройти подготовку за месяц, тогда как у настоящих космонавтов на это уходят годы тренировок и проверок. График очень плотный, физических нагрузок много. Алексей за время нахождения в звездном городке очень похудел, к тому же, он — завидный жених, и Алена мечтает найти ему спутницу жизни.

Сама Алена Мордовина была выбрана из 3 000 тысяч актрис, претендовавших на главную роль. Такая женщина должна даже в космосе выглядеть идеально, а так как кроме скафандра и тренировочного костюма Алена уже несколько месяцев ничего не носила, ее спутник попросил «Модный приговор» принарядить подругу.

Кроме того, в программе состоялся модный показ от учениц лаборатории дома моды В. М. Зайцева – Елены Гребениченко и Марии Кониной. Дефиле «Девочка на Марсе» было посвящено космосу и футуризму в моде.

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