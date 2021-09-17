«Голос. 60+»: удивительные биографии новых участников шоу

Участие в шоу «Голос. 60+», четвертый сезон которого идет на Первом канале, - уже большой подвиг и победа для каждого из артистов. Но, оказывается, в их длинной и насыщенной жизни были подвиги и покруче.

Михаил Серебряков (96 лет)

Михаил Ерофеевич (на фото с Дмитрием Нагиевым) — живая легенда. Участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Родился он в деревне Креминичи (Новгородская область), в 1941 году был отправлен на Урал на металлургический комбинат на обязательный трехгодичный трудовой срок, работал на доменной печи, выпускающей сталь для оборонных целей. Честно отпахав положенный срок, в феврале 1944 года вступил в ряды Советской армии. Окончив танковую школу в Свердловске, был направлен на Первый Украинский фронт.

День Победы встретил в украинском городе Ровно. Но на этом война для танкиста Серебрякова не кончилась: в июле 1945 года отправился на Восточный фронт. И был демобилизован только в 1947 году. Потом служил в ВМФ, а после вернулся на завод. С 1969 года по приглашению зеленоградского научного центра работал на предприятиях электронной промышленности. В 1984 году вышел на пенсию.

Николай Дятчин (80 лет)

Заслуженный работник культуры РФ, воспитавший множество вокалистов, которые выигрывали международные конкурсы, родился в селе Верхний Калмык Борисоглебского района Воронежской области. Он окончил музыкальное училище в Архангельске, руководил ВИА «Фантазия». Стал лауреатом массы вокальных конкурсов и победителем всесоюзного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!» в 1972 году.

Готовил несколько концертных программ для Центрального ТВ, работал с Владимиром Мулявиным из «Песняров». А с 2005 года руководит студией эстрадной песни при гарнизонном Доме офицеров в Воронеже. Но главные достижения артиста, как шепчутся за кулисами, совсем иные. Представьте: в 74 года дедушка стал «молодым отцом» — его осчастливила супруга, которая моложе его на 38 лет.

Андрей Забродский (61 год)

Этот стильный мужчина — самый настоящий работяга из Новосибирска. Первую часть жизни он посвятил авиации: был пилотом, командиром воздушного судна, возил вахтовиков на Север. Затем в 90-е, как многие мужчины, занялся перегоном машин из Владивостока в Новосибирск. В процессе освоил профессию автомеханика. Стал начальником транспортного цеха одной из новосибирских компаний. В музыку влюбился, услышав «Битлз».

«В данный момент я из любителя превращаюсь в профессионала», — считает вокалист, к которому во время исполнения хита Андрея Макаревича «Ты или я» повернулись все четверо наставников. Андрей отправился в команду Олега Газманова, пообещавшего ему написать новую песню специально для шоу «Голос. 60+».

Ольга Котова (60 лет)

Певица из Авдеевки (Донецкая область) родилась в семье художника и учительницы, поэтому с третьего класса вместе с братьями — их было четверо — начала выступать на концертах в ДК и по всей родной области в составе агитбригады. Потом стала сочинять музыку. В 14 лет переехала в Ленинград к брату. В 1977 году поступила в кулинарный техникум и начала петь в ансамбле «Голос Юности». Ездили с концертами по всей стране, выступали на Центральном телевидении в передаче «Шире круг».

Там же, в Ленинграде, вокалистка впервые познакомилась с будущей звездой группы «А-Студио» Батырханом Шукеновым — тогда он только поступил в ЛГИК. Ольга Анатольевна училась там же, на эстрадно-духовом отделении. После окончания вуза вышла замуж, родила ребенка и писала музыку к спектаклям в драматическом театре под руководством П. П. Подервянского, работала педагогом эстрадного вокала в театре «Мюзик-холл» и джазовом колледже. Затем трудилась хормейстером в детском театре песни «Саманта».

А в середине 90-х уехала работать за границу: на пассажирских лайнерах греческих компаний играла на пианино и пела. За 13 лет Ольга объехала 40 стран мира. С 2008 года работала с сольной программой в лучших отелях Санкт-Петербурга: «Астория», «Невский Палас» и других. В 2014 году дала первый сольный концерт с участием старого друга, Батырхана Шукенова. В настоящий момент преподает эстрадный вокал.

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