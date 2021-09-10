Дорн, Милохин и сложный выбор: «Новые танцы» будут выходить на ТНТ два дня подряд

11 и 12 сентября на канале ТНТ два дня подряд будут выходить премьерные выпуски шоу «Новые танцы». Судьям в лице Ивана Дорна, Дани Милохина, Гарика Рудника, Кати Решетниковой и, конечно же, Мигеля придется очень нелегко.

В частности, им придется рассудить две команды из Мытищ — TSN и Xnet. Интрига даже не в том, что оба коллектива представляют один город. Все гораздо круче: ведь раньше эти ребята танцевали вместе, а сейчас их пути разошлись, и дальше в проект пройдет только одна группа.

А затем еще больше эмоций: соревноваться друг с другом выйдут Борис Шерайзин и Даша Полякова, которые раньше были влюбленной парой. Кроме того, Даша до сих пор остается ученицей Бориса, что делает ситуацию еще острее.

Кроме того, в новых выпусках появятся: пара танцовщиц, которым на двоих нет даже 20 лет, танцоры-фанаты гороскопов, команда в костюмах «установщиков кондиционеров».

«В «Новых танцах» все идет очень быстро, решения принимаются быстро, и они очень непростые. Скорее всего, главная фишка, как в «ТикТоке», — это быстро, волнительно и сложно. В жюри чувствовал себя как белая ворона, потому что по факту ребята профессионалы и занимаются танцами несколько лет, и тут я…» — сказал после съемок Даня Милохин. «Я благодарю всех танцоров за то, что вы умеете проделывать с нами. Тот уровень, который демонстрируется здесь, это просто кульминация. Просто великое событие в моей душе», — добавил Иван Дорн.

Смотрите третий и четвертый выпуски шоу «Новые танцы» — 11 и 12 сентября в 21:00 на канале ТНТ.

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