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«Жизнь других» в Валенсии: как живут люди в этом городе

Жанна Бадоева на этой неделе отправляется в жаркую Валенсию - третий по величине город в Испании.

«Жизнь других» в Валенсии: как живут люди в этом городе
Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал

Самое потрясающее в Валенсии – это их график. В 7.00 они просыпаются. В 7.30 — первый завтрак в кафе, обычно это кофе с печенькой. К 8.00 на работу. В 9.00 – второй завтрак, снова в кафе, тут уже подкрепляются сэндвичем примерно полчаса-час. С 13.00 начинается обед, который плавно перетекает в сиесту. На работу народ возвращается около 16.00. В 17.00 – полдник, это еще один маленький перекус. В 19.00 рабочий день заканчивается. В 21.00 – поздний ужин, тоже в ресторане. Работают валенсийцы в коротких перерывах между едой. Один-два бокала вина во время еды не возбраняются, причем начинать выпивать можно уже во время второго завтрака.

Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал

При изнуряющей испанской жаре ни один валенсийский садик не обходится без бассейна. Учить детей плавать здесь начинают с 4 месяцев – во столько малышей отдают в сад.

В школу начинают ходить с трех лет. Традиционно школы в Валенсии делятся на мужские и женские. И местные не видят в этом никакого социального неравенства: развиваются мальчики и девочки по-разному, интересы у них тоже разные, так почему бы их не разделить.

Вся Валенсия на обед ест единственное блюдо – паэлью, которая здесь же и была придумана. Вообще валенсийцы довольно смешно утверждают, что выражение «испанская паэлья» не имеет никакого смысла, паэлья может быть только валенсийской. Это рис с мясом, курицей или морепродуктами, приготовленные на плоской сковороде. Она очень сытная, ее никогда не едят на ужин, только на обед. И на выходных.

Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал

В валенсийском роддоме мне рассказали про одну забавную традицию. Если рождается девочка, у мамы сразу спрашивают: «Прокалываем ушки?» Как правило, мама дает согласие, и новорожденной вставляют в ушки крохотные сережки.

Есть одна деликатная проблема, с которой регулярно сталкиваются местные родители из-за жаркого климата – педикулез. Дети так часто приносят из школ и садиков вшей, что по всей Валенсии открыты десятки салонов по выведению вшей. Там вычесывают паразитов, обрабатывают волосы специальными средствами, а еще у них есть пылесосы, которыми вшей вытягивают. Каждый раз я думаю, что не осталось уже профессий, которыми меня можно удивить. А потом кто-то кому-то пылесосит голову, и я опять удивляюсь. Услуга стоит 50 евро, отбоя от клиентов нет – от 6 до 8 в день приходит. На одну процедуру тратится около часа.

Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Жизнь других» в Валенсии. Фото: Первый канал

Местный напиток, которым валенсийцы гордятся почти так же, как мы квасом. Это орчата. Основной его ингредиент – орех чуфа. На вид он молочного цвета, я попробовала, мне ореховый напиток понравился.

Кроме налогов валенсийцы ежемесячно отчисляют на свои будущие похороны – примерно по 20 евро. Чтобы детям потом не пришлось тратиться на похороны родителей. Все-то у них продумано.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15.

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