«Жизнь других» в Валенсии: как живут люди в этом городе

Самое потрясающее в Валенсии – это их график. В 7.00 они просыпаются. В 7.30 — первый завтрак в кафе, обычно это кофе с печенькой. К 8.00 на работу. В 9.00 – второй завтрак, снова в кафе, тут уже подкрепляются сэндвичем примерно полчаса-час. С 13.00 начинается обед, который плавно перетекает в сиесту. На работу народ возвращается около 16.00. В 17.00 – полдник, это еще один маленький перекус. В 19.00 рабочий день заканчивается. В 21.00 – поздний ужин, тоже в ресторане. Работают валенсийцы в коротких перерывах между едой. Один-два бокала вина во время еды не возбраняются, причем начинать выпивать можно уже во время второго завтрака.

При изнуряющей испанской жаре ни один валенсийский садик не обходится без бассейна. Учить детей плавать здесь начинают с 4 месяцев – во столько малышей отдают в сад.

В школу начинают ходить с трех лет. Традиционно школы в Валенсии делятся на мужские и женские. И местные не видят в этом никакого социального неравенства: развиваются мальчики и девочки по-разному, интересы у них тоже разные, так почему бы их не разделить.

Вся Валенсия на обед ест единственное блюдо – паэлью, которая здесь же и была придумана. Вообще валенсийцы довольно смешно утверждают, что выражение «испанская паэлья» не имеет никакого смысла, паэлья может быть только валенсийской. Это рис с мясом, курицей или морепродуктами, приготовленные на плоской сковороде. Она очень сытная, ее никогда не едят на ужин, только на обед. И на выходных.

В валенсийском роддоме мне рассказали про одну забавную традицию. Если рождается девочка, у мамы сразу спрашивают: «Прокалываем ушки?» Как правило, мама дает согласие, и новорожденной вставляют в ушки крохотные сережки.

Есть одна деликатная проблема, с которой регулярно сталкиваются местные родители из-за жаркого климата – педикулез. Дети так часто приносят из школ и садиков вшей, что по всей Валенсии открыты десятки салонов по выведению вшей. Там вычесывают паразитов, обрабатывают волосы специальными средствами, а еще у них есть пылесосы, которыми вшей вытягивают. Каждый раз я думаю, что не осталось уже профессий, которыми меня можно удивить. А потом кто-то кому-то пылесосит голову, и я опять удивляюсь. Услуга стоит 50 евро, отбоя от клиентов нет – от 6 до 8 в день приходит. На одну процедуру тратится около часа.

Местный напиток, которым валенсийцы гордятся почти так же, как мы квасом. Это орчата. Основной его ингредиент – орех чуфа. На вид он молочного цвета, я попробовала, мне ореховый напиток понравился.

Кроме налогов валенсийцы ежемесячно отчисляют на свои будущие похороны – примерно по 20 евро. Чтобы детям потом не пришлось тратиться на похороны родителей. Все-то у них продумано.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15.

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