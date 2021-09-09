Лера Кудрявцева: «Наташа Королева рассказала о семейной трагедии»

11 сентября в 20.20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придут супруги Наташа Королева и Сергей Глушко. Артисты расскажут, сколько раз они оказывались на грани развода, как смогли пережить кризис в отношениях и почему не стали родителями во второй раз.

Брак Наташи Королевой и Сергея Глушко сначала не принимали всерьез, а потом начали считать образцовым. Артисты поженились, стали родителями, везде появлялись вместе и демонстрировали семейную идиллию. Пока в прошлом году прессу не просочилась информацию о том, что чету обокрали две девушки, которые гостили у Сергея дома, когда Наташа была в отъезде

— Как супруга я имею право дать ему по морде, – говорит артистка. – Но это наше внутреннее.

Тут я с Наташей согласна: личная жизнь на то и личная, чтобы не пускать в нее посторонних. Но когда личное внезапно стало достоянием общественности, супруги не растерялись и вели себя сдержанно и достойно. Как и в тот раз, когда Наташа могла снова стать мамой – и не смогла…

— Та жизнь, которая во мне сформировалась… – пытается рассказать Наташа, но не может сдержать слез. – Я никому не пожелаю пройти через тот ад, через который я прошла.

Наташа из тех, кого называют «сильная женщина». Внешне такая улыбчивая, всегда готовая расхохотаться и обратить все в шутку, а внутри очень сильная. А сильные люди умеют не только защищать близких, но и прощать их. От всего сердца.

— Я считала, что я очень сильный человек ко всем бурям, ураганам, грозам, – возвращается Наташа к теме измены. – Но вот здесь меня сломали.

Если бы ее действительно сломали, они с Сергеем не сидели бы у меня в студии и не смотрели друг на друга с нежностью и любовью. Все мы живые люди, оступиться и сбиться с правильного пути может каждый. Главное – осознать свою ошибку и больше никогда не проверять любимых на прочность.

— Мы поняли, что если мы потеряем друг друга, мы не сможем жить, – со слезами на глазах призналась Наташа.

В глазах Сергея – я сама это видела! – тоже блестели слезы. Человек, чье сценическое имя Тарзан, плакал, как мальчишка, глядя на свою любимую жену, которой причинил ужасную боль.

Измена – это, конечно, страшно. Но если в семье есть любовь, разрушить ее не так-то просто. Даже если между любящими людьми встает измена или тайна, которую один из супругов хранит много лет и страшно боится, что о ней узнает кто-то еще…

— Я расскажу этот секрет, – вздохнула Наташа Королева, прочитав вопрос, ответ на который стоит один миллион рублей. – Но мне нужно выпить.

Какая тайна не дает Наташе Королевой, такой жизнерадостной и успешной, спокойно спать по ночам? Почему она решила, что молчание пора прервать? И что скажет на это ее семья?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 11 сентября в 20.20 на НТВ.

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