«Кухня», «Форт Боярд», «#Яжотец»: громкие премьеры нового сезона на СТС и ТНТ

Эта осень будет полна горячих танцев, приправлена отборным юмором и, конечно же, любовью.

Осень — не повод хандрить. Пока природа готовится сменить сочную зелень на яркое золото, телеканалы спешат порадовать зрителя самыми громкими премьерами нового сезона.

Итак, запасайтесь теплыми пледами и хорошей компанией, вечера не будут скучными.

Что смотрим на ТНТ

«Новые танцы»

Дата выхода: осенью

Ведущая проекта: Ляйсан Утяшева, Ульяна Пылаева. А в жюри – Мигель и много приглашенных звезд.

Это новый танцевальный проект телеканала ТНТ. Больше никакого наставничества – только лучшие из лучших в борьбе за главный приз. Участников разделят на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Внутри категорий зрителей ждут еженедельные баттлы самых сильных танцовщиков страны.

Никаких компромиссов: победил соперника в битве – прошел дальше, проиграл – поехал домой. Победители каждой из категорий гарантированно получат по миллиону рублей, а абсолютный триумфатор проекта сорвет главный куш – семь миллионов.

«Звезды в Африке»

Дата выхода: осенью

Ведущие проекта: Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Новое реалити-шоу, где знаменитостей будут проверять на прочность в диких условиях черного континента. 16 российских звезд добровольно согласились поучаствовать в эксперименте и выяснить, смогут ли они выжить в Африке.

С собой только предметы первой обходимости, в список которых не вошла даже одежда – ее заменит униформа шоу. На проекте им в буквальном смысле придется бороться даже за еду, не говоря о куче других регулярных заданий – возможности позагорать на солнышке ни у кого не будет.

Участникам есть за что бороться, ведь главный приз – 5 миллионов рублей, которые победитель отправит на благотворительность. Но если для кого-то африканская ссылка окажется слишком сложной, он всегда может прокричать «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Правда, тогда участники останутся без еды…

«Игра»

Дата выхода: осенью

Судьи проекта: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. Ведущий – Евгений Чебатков.

Шоу, которое претендует на звание самой смешной программы не только осеннего телесезона, но и вообще в истории телевидения. ТНТ собрал на одной сцене 12 самых мощных команд, которые будут бороться за беспрецедентно гигантский приз – 30 миллионов рублей.

Именно в «Игре» зрители наконец-то узнают, кто смешнее: Алексей Щербаков или Азамат Мусагалиев, Айдар Гараев или Тамби Масаев, Дмитрий Кожома или Рустам Рептилоид. Правила максимально просты: команды старой и новой школы сходятся в регулярных баттлах, а члены жюри отдают балл тому, кто понравился больше всех. В финал выйдут по две команды от каждого поколения комиков, набравшие наибольшее количество очков.

Stand Up

Дата выхода: 30 августа

В новом сезоне шоу Stand Up переехало на новую площадку, сменив театральные подмостки на атмосферу клубного чилаута. Новые декорации – самые масштабные и эффектные за всю историю проекта. Вместе с тем они позволят комикам быть ближе к публике, а это значит, что в новом сезоне нас ждет еще больше взаимодействия с залом и импровизации.

Новую площадку смогут оценить и телезрители: раз комики стали ближе к своей аудитории, то гости в зале станут частью шоу. Интерактив и зрительская реакция на шутки станут частью комедийного зрелища.

«Импровизация»

Дата выхода: стартовала 31 августа

Единственное шоу, в котором нет абсолютно никакого сценария, возвращается в эфир уже с седьмым сезоном. Комики, ставшие на проекте настоящими звездами, снова будут выполнять неожиданные и порой абсурдные задания от ведущего Павла Воли и его гостей.

Несмотря на то, что многим кажется, что за предыдущие шесть сезонов, зрители видели буквально все, Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов готовы снова всех удивить. Чем? Никто не знает, ведь на то она и импровизация!

«Двое на миллион»

Дата выхода: 1 сентября

Вспомнить историю взаимоотношений, постоянно работать в команде и, конечно, вовремя раскинуть мозгами – вот, что нужно делать участникам шоу «Двое на миллион», чтобы оказаться победителями. Правила предельно просты: в начале программы Павел Воля выдает паре участников миллион рублей и начинает задавать каверзные вопросы. За каждый неправильный ответ 100 тысяч улетает обратно в казну.

В новых выпусках не закончить игру с нулем на счету попробуют комики Александр Ревва и Михаил Галустян, певицы Кети Топурия и Ольга Серябкина, а также актеры из сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко и Вадим Дубровин.

«Секрет»

Дата выхода: 4 сентября

Романтическое шоу, в котором не место красивым выдумкам, возвращается на ТНТ с новыми выпусками. Ведущие Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев продолжают выуживать из участников их самые сокровенные тайны, чтобы помочь им построить здоровые отношения без скелетов в шкафу.

Шоу «Секрет» – это новый взгляд на знакомства. Ведь зачем жить годами, ничего не зная друг о друге, когда можно сразу узнать самые сокровенные тайны и спокойно строить отношения?

«Однажды в России»

Дата выхода: 12 сентября

Жить без историй про самого обаятельного в мире мэра-негодяя уже просто невозможно, и в новых выпусках он вернется вместе со всем своим окружением: дерзким помощником, простоватой секретаршей и ничего не понимающим водителем. И не мэром единым: другие герои шоу тоже вернутся, и, конечно, появятся новые. «Однажды в России» продолжит честно рассказывать о наших российских реалиях в своей непревзойденной манере: остро, реалистично и очень смешно.

Comedy club

Дата выхода: осенью

Меняются ведущие, резиденты, декорации, темы и форматы, но одно остается неизменным: актуальность Сomedy club и гигантская зрительская любовь. Первый выпуск проекта вышел в эфир в 2005 году, полностью изменив представления о юморе. И до сих пор Сomedy club – больше, чем одно из самых популярных юмористических шоу в стране. Это всегда актуальные темы, эксперименты с жанром и топовые гости. Сотни выпусков, тысячи номеров, миллионы шуток – и это еще далеко не конец.

«#Яжотец»

Дата выхода: осенью

В ролях: Гоша Куценко, Алексей Родионов

Новый веб-сериал с Гошей Куценко в роли отца-видеоблогера. По сюжету главный герой разводится с женой, получая возможность видеть своего сына лишь по выходным. Чтобы сделать совместное времяпровождение максимально продуктивным, Яжотец решает учить отпрыска различным жизненным лайфхакам: как собрать шкаф своими руками, как правильно сварить яйца всмятку, как оказать первую помощь и как выжить в лесу.

А чтобы житейские мудрости остались в веках, главный герой все записывает на камеру и выкладывает на YouTube. Конечно, во время записи видеоуроков много чего идет не по плану, но неунывающий отец всегда находит неожиданный выход из любой ситуации.

«Контакт»

Дата выхода: 9 сентября

В ролях: Павел Майков, Ирина Паутова, Карина Александрова, Дмитрий Мальков, Равшана Куркова, Алексей Лукин, Максим Виторган, Алексей Агранович

Герой Павла Майкова Глеб Барнашов работает полицейским в отделе по делам несовершеннолетних. Но не по своему желанию: его отправили сюда в ссылку из-за его проблем с алкоголем, которые начались после ухода жены. Но если с трудными подростками на работе Барнашов еще как-то справляется, то дома его ждет бунтарка-дочь, найти контакт с которой никак не получается. В итоге полицейский решает обратиться к технологиям и подружиться с дочерью хотя бы в социальных сетях. Но не через свой аккаунт, а с помощью одного из своих подопечных. Он еще не понимает, что подход к дочери и любовь нужно искать не в онлайне, а в жизни.

«Вне себя»

Дата выхода: осенью

В ролях: Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Анна Котова-Дерябина, Роман Банковский, Аглая Тарасова

Главный герой, финансист Дима, начинает сходить с ума после смерти бывшей супруги. Ее нашли убитой в постели с любовником, а после смерти эта пара поселилась в голове у главного героя в качестве фантомов. Дима пытается избавиться от голосов в голове с помощью психиатра, но в итоге проекции бывшей жены и ее любовника становятся еще более реальными. Они даже выдвигают главному герою свои требования: расследовать их смерть, чтобы найти ответы. При этом Дима хочет вернуть опеку над сыном, но доверять ребенка откровенному психу никто желанием не горит.

Что смотрим на СТС:

Драмеди «Готовы на все»

Дата выхода: с 20 сентября

В ролях: Агния Кузнецова, Михаил Кремер, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Роман Курцын, Валерия Астапова, Константин Белошапка, Ренат Мухамбаев, Александр Панекин, Ирина Бякова и другие.

Главная героиня — 32-летний стендап-комик и по совместительству айтишник Катя Скворцова (Агния Кузнецова) — потеряет последний шанс стать матерью, если не найдЕт, от кого забеременеть.

Помогать будущей мамочке или мешать будут персонажи в исполнении Инги Оболдиной, Максима Лагашкина, Константина Белошапки, Рената Мухамбаева, Михаила Кремера и других актеров.

«Полный блэкаут»

Дата выхода: осенью

Ведущий – Сергей Светлаков

Экстремально – приключенческое шоу «Полный блэкаут» – 2 сезон. В каждом выпуске четыре героя или пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в темной комнате, не зная, что их там ждет. После выполненного задания участники занимают свой люк. Тот, у кого наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в дыру на месте люка.

В финале побеждает счастливчик, обуздавший свое воображение и набравший максимальный балл. Звезды учатся не только двигаться и чувствовать не видя ничего, но и преодолевать свои страхи.

«Русский ниндзя»

Дата выхода: осенью

Культовый спортивный проект «Русский ниндзя» снова в России! Экстремальные испытания для тех, кто уверен в силе своего тела и духа! Полоса препятствий, которая дает шанс проверить себя, испытать невероятные ощущения и возможность выиграть большой денежный приз!

Сериал «Родком»

По сюжету новых серий Сергей Шмелев (Виктор Хориняк) становится председателем родительского комитета, заменив свою девушку и в прошлом одноклассницу Свету Суркову (Ольга Лерман). Теперь она занимает место классного руководителя, а ее мать (Ольга Кабо) — пост нового директора школы. Правда, Анна Петровна уверена, что простой работяга не пара ее интеллигентной и образованной дочери. Особенно когда рядом обеспеченный и хорошо воспитанный Влад (Павел Савинков), мечтающей о Свете с университетской скамьи.

«Форт Боярд»

Главная премьера осени — «Форт Боярд». Прошлый сезон шоу смотрел каждый пятый телезритель страны.Проводником в мир форта в этот раз стал Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова и впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта.

Бороться за сокровища крепости будут Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Колесников и другие.

Всего выйдет 9 выпусков шоу.

«Кухня»

Дата выхода: 13 сентября

В ролях: Мила Сивацкая, Алексей Лыков, Константин Белошапка, Семён Трескунов, Ольга Филимонова, Александр Соколовский, Ксения Теплова, Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда, Милош Бикович, и другие.

В новых сериях Ксюша (Мила Сивацкая) оставит кресло генерального менеджера отеля и улетит на Мальдивы наслаждаться экзотическими пейзажами. Путешествие станет испытанием для нее и Юры (Александр Соколовский), ведь отношения на расстоянии — это всегда непросто. Особенно когда рядом с одним из героев оказывается бывшая любовь.

Тем временем Лев Глебович (Александр Лыков) наконец-то узнает, какой недуг терзает его все эти годы, и попытается найти любовь всей жизни.

В пятом сезоне «Гранда», кроме съемок в уже знакомых зрителям локациях, группу ожидала солнечная экспедиция на Мальдивских островах.

«Купите это немедленно»

Ведущий шоу — Александр Пушной.

Александр Пушной нашел замену «Галилео» на СТС. Он станет ведущим нового шоу, в котором авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить их в массовое производство.

Финалистам всероссийского кастинг а предстоит за полторы минуты на сцене доказать уникальность своих разработок не только зрителям в зале, но и крупнейшим бизнесменам страны.

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