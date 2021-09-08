«Ты мне не сын!»: актер сериала «Тест на беременность» Ола Кейру прошел ДНК-тест на отцовство

42-летний Ола Кейру оказался в центре скандала. Парень, который считал его своим отцом узнал, что мама его обманывала. Результаты ДНК-экспертизы повергли Кристиана Клягина в шок.

Ола Кейру является актером и снялся уже в десятках разных фильмов и сериалов. Многие зрители его знают по сериалу «Тест на беременность». Он состоит в браке с художницей по костюмам Анастасией, которая подарила ему дочку Алису. Но недавно произошел скандал, так как выяснилось, что у него есть дети. Наталья Клягина родила от звезды кино четверых детей, но он оставил ее, обвинив в измене.

Один из его сыновей Кристиан Клягин недавно отметил 18-летие. Молодой человек решил сделать ДНК-тест вместе с братом, который показал, что у них разные отцы. Это его очень расстроило, так как он считал Олу папой, хотя порой актер с ним грубо обращался. За правдой он пришел на передачу «На самом деле», так как его мама продолжила настаивать, что все ее дети рождены от актера.

Экспертов сразу насторожило, что Наталья отказалась делать ДНК-экспертизу, а также проходить проверку на детекторе лжи, но пришла в студию.

«Желание возникло еще лет в 12, когда я в первый раз услышал по телефонному звонку матери от него, что я не являюсь его родным сыном. У низ были с мамой скандалы, и очень часто, но для меня он оставался хорошим человеком. Но я не понимал его поведения. Он оскорблял и принижал мою мать», — рассказал Кристиан.

Также он вспомнил ситуацию, которая произошла, когда мальчику было 12 лет.

«Мама разговаривала с ним и решила передать телефон мне, попросила, чтобы он поговорил со мной. Я взял, думал, что мы наладим отношения. Но в ответ я услышал лишь только то, что не являюсь его родным сыном. Это звучало как оскорбление. Он назвал меня выродком. Говорил: «Ты мне не сын!», — сказал он.

Наталья в свою очередь отметила, что сделанный тест ДНК может быть неверным. Она также вспомнила, что актер изначально утверждал, что сына она родила не от него и заставлял несколько раз проводить тест на беременность. Кейру в свою очередь указал на медицинские показатели. По его словам, врач сообщил ему, что они с Натальей не могут иметь детей.

«Мой товарищ, друг Джек, который нас познакомил. Он тоже был темнокожий. У нас не было серьезных отношений. Я приезжал и уезжал. Он мне говорил, что у нее есть другие партнеры. возможно, что он имел в виду и себя», — также пояснил Ола.

После этого полиграфолог Роман Устюжанин провел свое расследование и отметил, что все указывает на леж актера. Он говорит не правду о том, что его роман с Натальей был формальным и непродолжительным. В студии выяснили, что на протяжении восьми лет Клягина и Кейру сожительствовали. Также проверка на детекторе лжи показала, что к врачу он не обращался. Однако результаты ДНК-теста на отцовство расстроили сына Натальи.

«Вероятность того, что Ола Кейру является биологическим отцом Кристиана, составляет 0%», — объявил ведущий Тимур Еремеев.

Кто его папа, Кристиан так и не узнал. Его мама решила умолчать об этом.

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