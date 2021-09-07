Галустян, Дронов, Пермякова, Федункив: на канале «Россия» стартует «Шоу большой страны»

Вечером 10 сентября на канале «Россия» состоится масштабная юмористическая премьера — «Шоу большой страны». Авторы проекта обещают, что каждый выпуск будет представлять собой полноценный концерт с номерами звезд юмора и популярных артистов. «Россия» давно привлекает зрителей к экранам подобными программами, но в этот раз канал решил расширить грани смеха и пригласил к сотрудничеству Comedy Club Production.

Так в «Шоу большой страны» появятся Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко, Максим Лагашкин, Алексей Маклаков, Светлана Пермякова, Марина Федункив, Максим Киселев, Иван Пышненко и другие артисты разных жанров. Уже известны коллизии некоторых номеров. В одном пассажирам предстоит объяснить сотруднику аэропорта перевес багажа на 18 килограммов, в другом менеджер отеля в Анапе уговорит туриста пожить в номере без кровати, а в третьем брутальный мужчина переквалифицируется в маникюршу.

«В этом шоу собраны абсолютно все жизненные ситуации, которые происходят в нашей стране. Кто-то в них узнает себя, кто-то своего соседа, начальника, мужа, жену или коллегу», — комментирует Михаил Галустян.

В одном концерте будут собраны номера в жанрах стендап, юмористической миниатюры, песни, пародии и так далее. В качестве ведущих шоу объявлены Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев.

«У нас с Катей во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот, за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно!» — говорит Шепелев.

Смотрите «Шоу большой страны» по пятницам на канале «Россия». Первый концерт — 10 сентября в 21:00.

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