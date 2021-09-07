Николай Басков стал ведущим российской версии шоу «Дуэты»

Из года в год музыкальные проекты становятся все популярнее. В одних нужно петь, в других переодеваться и парадировать артистов, а в некоторых даже скрывать лица за масками. Однако на этот раз телеканал «Россия» приготовил новый интригующий и эмоциональный проект для своих зрителей. В эфир выйдет музыкальное шоу «Дуэты». Этот проект является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась минувшей зимой на французском телеканале TF1.

Уже прославленной во всем мире шоу заключает в себе простое развитие событий. Популярные артисты выходят на сцену и исполняют хиты, которые любимы миллионами людей. Однако тут есть один подвох. Все кто участвуют в проекте должны петь дуэтом, но до последнего они не знают, кто станет их партнером, так как его скрывает огромная зеркальная стена.

Интрига состоит в том, что там может быть абсолютно любой человек — легендарный певец, соперник или даже бывшая любовь. Отметим, что в паре всегда есть какая-либо связь, поэтому эмоций не избежать. Участнику нужно догадаться, кто поет с ним до окончания песни, тогда стена поднимется.

«Новое шоу „Дуэты“ имеет все шансы стать хитом этого сезона. В нем есть все составляющие успеха: загадка, популярные песни и яркие, высокотехнологичные декорации, аналогов которым не было ни в одном проекте на российском ТВ. Надеемся, что новое шоу подарит нашим зрителям незабываемые эмоции», — поделился Игорь Шестаков, главный продюсер телеканала «Россия».

К слову, ведущим проекта стал Николай Басков. У него будет напарник, но его имя пока настоящая тайна. Это и будет самый первый дуэт нового музыкального шоу на телеканале «Россия».

Добавим, что адаптацию Duos Mystères продали в 21 страну, включая США и Великобританию. Теперь музыкальное шоу «Дуэты» увидят и российские зрители. Премьера состоится 19 сентября в 18:00 на телеканале «Россия».

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