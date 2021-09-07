«Одевается ярко, не как москвичка!»: 5 героев «Модного приговора», которых преобразили на этой неделе

Жертва абьюзера

Вторник. У Валентины не ладится личная жизнь. Дочь ее обвиняет в том, что мама слишком жесткая, а Валентина на это отвечает, что она и так 20 лет потратила на мужчину, который ее бил и унижал и больше не собирается связываться с человеком, который ей хоть немного не подходит.

«Муж постоянно чем-то недоволен!»

В среду на «Модном приговоре» пара. Муж хочет, чтобы Виктория полностью соответствовала его представлениям об идеальной женщине. По пути к идеалу Виталий даже уговорил свою любимую на несколько пластических операций!

Теперь муж хочет изменить ее стиль одежды. Викторию обижает тот факт, что муж постоянно чем-то в ней недоволен, из-за этого женщина полностью потеряла веру себя. Он то и дело пытается изменить супругу, даже не спрашивая у нее разрешения. Смогут ли стилисты помочь Виктории стать уверенной и независимой женщиной?

«Ты не помогаешь мне по дому, да и с детьми»

В четверг история банальная. Юрий обвиняет супругу в том, что она после рождения второго ребенка перестала наряжаться, запустила себя, не делает прически и макияж: «Мы никуда не выходим вместе, потому что она по два часа собирается перед зеркалом, ей все не нравится, психует и срывается на мне. Я специально задерживаюсь на работе и уезжаю на охоту или рыбалку, чтобы дома меня никто не пилил».

Валентина тоже имеет ряд претензий к мужу. «А ты себя видел? Я бы сбрила твою бороду и переодела тебя. Ты не помогаешь мне по дому, да и с детьми — куда мне наряжаться?» На предложение Валентины уйти в декрет вместо нее, Юрий заявил, что его профессия важнее. Муж делит их пару на нужного и ненужного человека, и это очень возмущает Валентину. Смогут ли ребята измениться и сохранить свой брак?

«Одевается ярко и безвкусно, не как москвичка!»

Пятница. По мнению мужа, его Алевтина одевается ярко и безвкусно, не как москвичка, а он хочет видеть в ней молодую рокершу. Жена категорически против, она считает, что Михаил застрял в подростковом возрасте, выглядит нелепо и не имеет права давать ей модные советы. Тем более, что даже на их свадьбу он пришел в джинсах, заправленных в ботинки, вместо классического костюма.

Алевтина мечтала увидеть и покорить Москву, нашла себе коренного москвича, сбросила 70 килограммов, но так и не смогла стать уверенной в себе москвичкой. Смогут ли стилисты примирить супругов в их непростом модном споре? И, кстати, передачу в пятницу посетит группа «Винтаж!»

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