«И девочки не стало»: в новом сезоне «Пацанок» примет участие уголовница из Тюмени

Новый сезон реалити-шоу «Пацанки» поднимает ставки: одной из участниц проекта стала девушка уголовным прошлым.

Знакомьтесь — Анна Тихомирова из Тюмени, 24 года. Была осуждена за непредумышленное убийство при самообороне.

Детство участницы прошло в семье уголовников: бабушки, дедушки, родители — все сидели в тюрьме. В 16 лет она познакомилась с парнем, который позволял себе бить возлюбленную. Анна забеременела, и ее ребенок родился с осложнениями. После всего пережитого она отрезала длинные волосы и стала «пацанкой». Девушка даже занималась разбоем, но сейчас она мечтает изменить свою жизнь и стать хорошей матерью.

«Я для ребенка делаю все: плачу за консерваторию, садик, одеваю, обуваю. Доча рисует меня с волосами, платьем, спрашивает: «Мама, а когда ты волосы отрастишь?». Это очень больно. Я носила платья, была девочкой… — говорит Тихомирова. — После всего, что я прошла, у меня перемкнуло. И девочки не стало. Но я не хочу, чтобы мой ребенок пошел по моим стопам, я хочу быть хорошей матерью, примером для своей дочери».

Удастся ли Анне перевоспитать себя ради дочери?

Смотрите новый сезон реалити «Пацанки» на канале «Пятница!» с 16 сентября.

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