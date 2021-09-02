«Жизнь других» в Лас-Вегасе: сколько стоит жизнь в этом городе

Жанна Бадоева возвращается после летних каникул и открывает новый телевизионный сезон премьерным выпуском шоу «Жизнь других». В ближайшее воскресенье рассказ пойдет о манящем туристов всего мира американском Лас-Вегасе.

Здесь полно казино, американцы обожают проводить здесь мальчишники и девичники, а браки заключаются в буквальном смысле за пять минут. Но на что похожа жизнь простых жителей Вегаса?

Декретный отпуск здесь совсем не оплачивается государством. В частный садик берут с трех лет, а стоит он примерно 17 тысяч долларов в год. Недвижимость Лас-Вегаса, по американским стандартам, недорогая, дом можно купить за 250-300 тысяч долларов.

Я побывала в такой частной школе, которая полностью потрясла мое воображение. В ней было абсолютно все: музыкальная студия, шикарный спортзал, художественный зал – рисуй, хоть на потолке, зал суда, в котором изучают судебную систему, актовый зал, оборудованный профессиональным звуком, светом и зрительным залом на 800 мягких кресел.

Дети могут попробовать себя абсолютно в любой профессии – от гольфиста до агронома. Вы бы видели их теплицы! И они не ковыряются руками в земле, они полностью автоматизированы. Можно играть в теннис, гольф, футбол, волейбол, просто качаться в прекрасно оборудованном тренажерном зале. Есть симулятор управления самолетом, можно выучиться на пилота. Не школа – мечта. Одно но – это христианская школа, и христианская религия – обязательный предмет для всех, даже буддистов. Стоит такая школа 15 тысяч долларов в год, без питания. Но 96 процентов населения отдает детей в государственные школы.

Студенту в городе непросто найти подработку. Бариста может рассчитывать на 9 долларов 75 центов в час – это минимальная зарплата в Вегасе. Студентов, желающих подработать много, а работы для них — не так чтобы.

Дипломированный психолог получает от 1 млн долларов в год – это стандартная оплата труда у врачей. Медсестры в Лас-Вегасе получают от 60 до 100 тысяч долларов в год. Телохранитель, работающий со звездами, получает от 500 долларов в день.

Высшее образование стоит очень дорого. Родителям приходится открывать счета на обучение задолго до рождения ребенка. Чтобы стать врачом, нужно учиться 8 лет минимум. Чтобы стать адвокатом, нужно пахать 4 года в университете. А вот чтобы стать крупье, достаточно двух недель, и уже через месяц ты сможешь получать чаевые по 8 тысяч долларов за вечер.

Я побывала в гостях у Тодда – профессионального игрока в покер, который однажды выиграл 5 млн долларов, и это не самый большой его выигрыш. Деньги, выигранные в карты, он тратит разумно — купил виллу с бассейном, вложил в инвестиции. Несмотря на то, что он — профессиональный игрок, он удивительно спокоен и совершенно неазартен, возможно, в этом секрет его успеха. Вообще коренные жители Лас-Вегаса никогда не пойдут играть в казино – говорят, что слишком трудно им даются деньги, чтобы так их тратить.

Браки, заключенные в Лас-Вегасе, приравнены к самым настоящим. Достаточно заплатить пошлину в 8 долларов, и можно расписываться. Церемония обойдется в 75 долларов. Самый большой наплыв бывает на Новый год и в день Святого Валентина. В такие дни расписываются по 30 пар.

Самое спокойное и умиротворенное место в городе я обнаружила на кладбище, очень мне там понравилось – фонтаны, утки гуляют по газону, а главное – тихо и безлюдно.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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