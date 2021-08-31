Проект «Вернувшиеся» расскажет о загадочной пропаже фитнес-тренера в горах

На канале ТВ-3 стартовал третий сезон социально значимого телепроекта «Вернувшиеся». Он посвящен без вести пропавшим людям, которых в итоге удалось найти и вернуть домой.

3 сентября выйдет уже третий выпуск нового сезона. На этот раз будет рассказана история не пропавшего ребенка, а известного иркутского фитнес-тренера Оксаны Совы. Женщина отправилась в поход в Слюдянском районе области вместе с друзьями-спортсменами. 4 июля они вышли на горную тропу к пику Чекановского. Но по дороге Оксана почувствовала себя плохо и решила не продолжать маршрут, а вернуться обратно. Группа поднялась на вершину, а когда вернулась в лагерь, Оксана должна уже была их ждать на месте. Но женщины там не оказалось.

Не сумев связаться с Совой, ее друзья подняли тревогу. На поиски выдвинулись местное пожарное подразделение, спасатели и волонтеры. Четыре дня операции на склонах гор не дали результатов. Помогали даже спортсмены–скайранеры, но и они не смогли обнаружить следов Оксаны.

А между тем именно в этом горном районе ранее произошла загадочная трагедия туристической группы Коровиной, в которой при спуске с горы погибли все участники похода, кроме одной девушки. И причины того происшествия до сих пор не разгаданы. Стала ли фитнес-тренер жертвой мистики гор, или же с ней свели счеты после громкого судебного дела, в котором она выступала в качестве свидетеля?

О том, чем закончилась эта загадочная история, вы узнаете из третьего выпуска третьего сезона проекта «Вернувшиеся» — 3 сентября на канале ТВ-3.

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