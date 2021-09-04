Люди, играющие небольшие, но важные роли в «Что? Где? Когда?»

Знатоков и ведущего мы знаем хорошо, а вот остальные сотрудники популярнейшей телепередачи большую часть игры остаются за кадром. При этом каждый из них — интереснейшая личность, достойная того, чтобы о ней рассказать.

Дмитрий Брейтенбихер (защита интересов телезрителей)

Пришедший на смену Владимиру Верхошинскому мужчина обладает самой труднопроизносимой фамилией в шоу, поэтому интернет кишит мемами, связанными с ней: Бентлидрайвер, Бальзамбитнер, Блэкстарбургер… Но на самом деле это, пожалуй, самый солидный человек в зале — Дмитрий работает вице-президентом ВТБ.

При этом он больше похож на кавээнщика, чем на банкира. И это не случайно: окончивший Новосибирский государственный университет Брейтенбихер и правда играл в КВН за команду «Сибирские сибиряки». Некоторые знатоки в напряженные моменты даже припоминали ему это. Так, Леонид Тимофеев как-то заявил: «Тут «Что? Где? Когда?», а не КВН. Здесь думать надо!»

Конечно, Дмитрий умеет думать. А еще он воспитывает двоих сыновей, любит футбол и гольф.

Александр Бакланов (гонг, подсказки, черный ящик)

В 2011 году Александр сыграл за столом в составе команды студентов колледжа имени Гнесиных, в котором учился, а в октябре 2013 года провел первый эфир в качестве распорядителя. Бакланов — профессиональный музыкант, контрабасист, работает в оркестрах, занят в спектаклях и даже играет в рок-группе «Шкловский». При этом вот уже восемь лет Бакланов выносит знатокам предметы, следит за подсказками и бьет в гонг.

Может показаться, что нет ничего проще. Однако Александру необходимо выполнять одновременно массу дел: например, унести конверт с сыгравшим вопросом телезрителя, показать приз, ударить в гонг, установить у монитора люстры конверт, выбранный волчком, вынести соответствующий вопросу предмет или черный ящик… Порой для того, чтобы за несколько секунд продемонстрировать знатокам работу связанных с вопросами приспособлений, он тренируется часами!

Кстати, для того, чтобы бить в гонг, нужны не только сильные руки, но и музыкальный слух, иначе каждый удар будет звучать по-новому. Поэтому в клуб и взяли распорядителя, окончившего Гнесинку.

Полина Лысенко (волчок, предметы)

Если режиссер «Что? Где? Когда?» Андрей Лысенко попал в клуб в 20 лет (выносил черный ящик) и еще застал Владимира Ворошилова, то его дочь Полина — в 15. «Бегала по поручениям, приносила бумажки, ловила кайф», — вспоминает она. Распорядителем Полина стала в 18 лет, сейчас ей 22. Набрав максимум баллов по литературе на ЕГЭ, поступила на журфак МГУ, который успешно окончила месяц назад. С красным дипломом, разумеется.

Полина выносит предметы (подсказки, карта банка-спонсора и т. д.), следит за соблюдением правил в клубе и, по собственному признанию, является правой рукой ведущего. В том числе крутит волчок. Имеет право удалить человека из зала за нарушение регламента клуба.

— Сам эфир — стресс, — признается Лысенко. — Со стороны кажется, что все просто: «Да что там? Пришла постоять и волчок покрутить». На самом деле это большая ответственность, которая накладывает отпечаток на внутреннее состояние. Любая ошибка будет замечена миллионами людей. Поэтому чувствую себя уставшей после эфиров. Понимаю, что первая половина понедельника после работы у меня выпадает полностью, потому что состояние довольно разбитое… Но бывает так, что сразу после программы еду на базу «Динамо» и там ночую, чтобы к 10 утра уже быть на тренировке команды…

Да, Полина еще и работает в футбольном клубе «Динамо»: снимает мини-интервью, ведет соцсети. По воскресеньям девушка поет в церковном хоре, знает английский, французский, учит испанский, любит серфинг.

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